Offerta lampo Wizz Air: voli da 9,99 euro da prenotare subito

Se state programmando un viaggio in aereo in Italia o in Europa, non dovete perdervi le ultime offerte di Wizz Air. La compagnia low cost ungherese, che negli ultimi anni si è affermata in Italia, ha ampliato i propri collegamenti e continua a lanciare sempre nuove promozioni imperdibili.

L’ultima offerta lampo propone voli da 9,99 euro e scade entro oggi, giovedì 17 febbraio, alle 23.59. Affrettatevi nel prenotare il vostro biglietto low cost. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Imperdibile offerta lampo dalla compagnia area low cost Wizz Air con voli da 9,99 euro per viaggiare in Italia e in Europa fino al 31 marzo 2022. L’offerta è stata lanciata alla mezzanotte di oggi, giovedì 17 febbraio, ed è valida solo entro la mezzanotte, fino alle 23.59 per la precisione. Avete ancora poche ore di tempo per acquistare il vostro volo a prezzo super scontato.

La promozione, spiega Wizz Air, si applica ad alcuni voli selezionati ed è soggetta a disponibilità. Il prezzo si promozione, naturalmente, è a tratta, di sola andata. Sono inclusi i costi amministrativi e un piccolo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 40x30x20 cm. Una borsa, da riporre sotto il sedile. Niente trolley, dunque, che richiede il pagamento di un supplemento, su tutti i voli Wizz Air.

L’offerta è valida solo se il biglietto a 9,99 euro è acquistato sui canali ufficiali della compagnia aerea: il sito web wizzair.com o la app mobile WIZZ.

Le altre offerte e le nuove rotte

Sul sito web della compagnia aerea, comunque, trovate anche altre offerte, con voli di sola andata anche al prezzo eccezionale di 4,99 euro. Si tratta dei voli per Milano in partenza da Napoli e per Bacau (in Romania) da Bologna.

Ricordiamo anche che Wizz Air sta ampliando l’offerta di voli dall’Italia, con i nuovi collegamenti per l’aeroporto di Londra Gatwick che partiranno dagli scali di Venezia Marco Polo e Palermo a fine marzo 2022. Mentre aumenteranno le frequenze dei voli per lo scalo londinese in partenza da Milano Malpensa.

