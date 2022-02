By

State pensando di fare un acquisto folle e di comprare una casa a New York? Tenetevi forte perché c’è la casa di Jon Bon Jovi in vendita, ed è pazzesca.

Avete mai visto la casa di Jon Bon Jovi, icona rock mondiale? Molto probabilmente no, ma è arrivato il momento di scoprirla e – se qualcuno volesse – anche di acquistarla. Già perché la rockstar sta mettendo in vendita il suo lussuoso appartamento nel Greenwich Village a Manhattan. Il costo? Tenetevi forte perché si parla di 22 milioni di dollari.

Com’è la casa in vendita di Jon Bon Jovi?

La casa messa in vendita da Jon Bon Jovi si trova a New York ed è una vera e propria meraviglia. All’epoca il cantante l’aveva acquistata per 18 milioni di dollari e oggi, fra modifiche e migliorie, il prezzo è ovviamente aumentato.

Il lussuoso appartamento è dotato di 4 camera da letto e svariati bagni. Trovate poi un gigantesco salotto, un balcone molto ampio, una suite con cabina armadio e una cucina abitabile dotata di tutti i comfort. Si tratta di un luogo perfetto per gli chef. Inoltre, praticamente tutte le stanze, sono dotate di una vista meravigliosa su Lower Manhattan e sul fiume Hudson. L’appartamento è dotato di un accesso al centro fitness, con piscina, vasca idromassaggio, bagno turco e persino un simulatore del campo da golf e una sala di proiezione film.

Perché comprare una casa di questo genere?

Chi si potrà permettere questo importante acquisto della casa di Jon Bon Jovi si tenga pronto: i vicini sono ovviamente famosi. Dal CEO di Starbucks passando per l’attore Michael C. Hall.

Insomma, comprare la casa della rockstar è una vera e propria impresa in termini monetari, ma dalle foto che circolano sul web sembra che siano soldi ben spesi. Sia per la posizione, sia per la bellezza della vista.