Unghie 2022: colori, idee e nail art dedicate ai viaggi

Nail Art 2022 dedicata al mondo dei viaggi e delle vacanze: ecco le idee a cui ispirarsi per delle unghie pazzesche.

L’amore per i viaggi non è qualcosa che si può facilmente dimenticare. Chi prima era sempre con la valigia pronta o lo zaino in spalla sta, più di altro, soffrendo per la mancanza dei voli last minute da prenotare per raggiungere mete esotiche e lontane. Tuttavia, per chi vuole regalarsi uno sfizio, come farsi le unghie gel, trovare una nail art a tema viaggi potrebbe essere l’idea perfetta per ricominciare a mettere in moto la nostra passione.

Idee unghie tema viaggio

Nail art a tema viaggi per il 2022 è un argomento di ricerca piuttosto interessante. Le idee per le unghie sono sempre tantissime infatti. Basta scrivere Nails su Google o Pinterest per essere letteralmente travolti da migliaia di risultati. Se però volete farvi le unghie con lo scopo di ricordare e omaggiare la vostra passione per i viaggi, noi abbiamo fatto un po’ di cernita per voi.

Ovviamente potreste pensare di colorare le unghie con le tinte della bandiera della vostra nazione preferita. Oppure, altra idea sempre molto di moda, è quella di usare una tinta unita decorando poi l’unghia dell’anulare o del pollice con un piccolo aereo. Potreste persino tratteggiare una linea sulle restanti unghie come se fosse il percorso dell’aereo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anya (@asp2016)

Altra idea è quella di fare delle piccole scritte con le frasi iconiche della vostra città preferita. Tipo “Mind the Gap”, oppure disegnare una bussola o una rosa dei venti, come a volervi indicare la vostra prossima destinazione. In alternativa, se la vostra meta dei sogni è caratterizzata dalla presenza di qualche animale particolare, come gli elefanti, i leoni o le tigri potreste pensare di decorare le vostre unghie proprio con il disegno di quello specifico animale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bhavna 🇬🇧 (@miss_burrito)

Ultimo suggerimento? Perché non decorare ogni unghia con un simbolo diverso appartenente alla città o alla nazione che amate e che non vedete l’ora di raggiungere di nuovo per una bellissima vacanza?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙎𝙤𝙡 𝙃𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙚𝙯 (@sh_nails_bsas)

Le idee per una nail art 2022 dedicata ai viaggi sono quindi tantissime. Potete scegliere il modello che più vi piace, ma anche l’idea che secondo voi meglio si adatta alle vostre esigenze.