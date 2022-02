Meteo del weekend 12-13 febbraio fino a San Valentino: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni aggiornate.

Se vi aspettavate un weekend di metà febbraio fino a San Valentino con belle giornate di sole e tempo mite dovete ricredervi! È in arrivo sull’Italia quella che i meteorologi hanno chiamato la perturbazione di San Valentino che scaccerà via l’anticiclone primaverile e porterà di nuovo sull’Italia freddo, piogge e neve anche a bassa quota.

Il bel tempo con temperature miti si manterrà fino a venerdì 11 febbraio, poi la situazione cambierà. Le condizioni meteo peggioreranno progressivamente, con il maltempo più intenso tra domenica e lunedì. Scopriamo insieme le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Meteo del weekend 12-13 febbraio fino a San Valentino in Italia

Sarà un weekend del 12-13 febbraio e un lunedì 14 febbraio, festa di San Valentino, all’insegna del maltempo su buona parte d’Italia. Tornerà il freddo, con la pioggia e la neve. Il peggioramento del tempo sarà causato da una perturbazione atlantica alimentata da correnti artiche che colpirà soprattutto il l’Europa centrale. Come annuncia 3bmeteo.

I primi cambiamenti arriveranno sulle regioni di Nord-Ovest, con annuvolamenti e qualche pioggia sparsa. Nella giornata di venerdì 11 febbraio, il maltempo colpirà il Nord e parte del Centro, anche se si tratterà soprattutto di nubi e di qualche pioggia isolata, tra Liguria. Toscana ed Emilia Romagna. Sull’Appennino Tosco-emiliano nevicherà a quota 1100 metri. Mentre il tempo sarà più soleggiato sulle Alpi. Altrove sarà poco nuvoloso, mentre al Sud il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, con foschie al mattino. Le temperature saranno stabili e in lieve calo al Nord e in Toscana.

Per sabato 12 febbraio avremo un progressivo peggioramento generale. Sulle regioni settentrionali, in particolare tra Piemonte ed Emilia Romagna insisteranno degli addensamenti di nubi irregolari, con nevicate sulle Alpi occidentali da quota 500-700 metri. Altrove i cieli saranno più sereni. Al Centro la nuvolosità aumenterà, con qualche pioggia sul versante adriatico, sul Lazio e anche sulla Sardegna orientale. Il tempo sarà più variabile sulle altre regioni. Mentre al Sud nubi e piogge interesseranno Molise, Campania appenninica, Basilicata e Puglia. Le temperature diminuiranno ancora al Nord e anche al Centro, mentre saranno più stabili al Sud. I venti soffieranno da moderati a forti a Nord-Est. Mossi i mari settentrionali, poco mossi gli altri mari.

Nella giornata di domenica 13 febbraio, al Nord i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento locale tra Piemonte ed Emilia Romagna, ma senza fenomeni. In serata, tuttavia, le nubi aumenteranno sulle regioni di Nord-Ovest, portando anche piogge e nevicate anche a bassa quota durante la notte. Al Centro sarà presente una nuvolosità irregolare con piogge isolare tra bassa Toscana, dove i fenomeni aumenteranno in serata, Lazio, Umbria e regioni interne adriatiche. Qualche pioggia sporadica è attesa anche sulla Sardegna. È prevista neve sull’Appennino Tosco-emiliano. Al Sud il tempo sarà nuvoloso in modo irregolare con qualche debole pioggia locale, soprattutto nelle zone interne della Campania e sui versanti adriatico e ionico. Le temperature scenderanno al Sud. I venti soffieranno deboli. I mari saranno mossi nei bacini settentrionali.

Perturbazione di San Valentino

Per lunedì 14 febbraio, invece, avremo un più deciso peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo della perturbazione di San Valentino. Il maltempo sarà caratterizzato da piogge abbondanti e nevicate copiose, soprattutto al Nord. Sarà una benedizione, visto che al Nord non piove da mesi e il fiume Po è secco.

Sulle regioni settentrionali, e in parte su quelle tirreniche centrali, sono attese piogge intense, anche a carattere di temporale. Inoltre, nevicherà sulle Alpi, ma anche sull’Appennino, fino a quote molto basse al Nord, in particolare in Emilia Romagna e basso Piemonte. Al Centro Sud, invece, il tempo sarà più soleggiato o parzialmente nuvoloso. Qui il maltempo arriverà martedì 15 febbraio. I venti soffieranno forti o moderati.

