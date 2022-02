Le città perfette dove festeggiare San Valentino da single in Italia

I single a San Valentino sono visti come una specie umana bizzarra, ma non temete: ci sono delle mete precise dove andare in questo periodo.

Se le coppie si affannano per festeggiare San Valentino, per trovare destinazioni romantiche e suggestive dove celebrare il loro amore, molti single sognano invece di scappare via da questo tripudio di cuori e stucchevoli dolcezze.

Che siate single per scelta o un po’ per caso, poco importa: San Valentino è in arrivo anche per voi. E non è un male essere single in questa data, anzi San Valentino può darvi il pretesto per fare un viaggio che può portarvi fortuna e ottime occasioni. Basta scegliere le mete giuste ed evitare i borghi romantici.

La ribalta dei single a San Valentino: le città dove andare

Il pretesto è scappare dall’eccesso di dolcezza che si respira nell’aria, l’obiettivo è divertirsi e distrarsi, magari facendo anche qualche nuova conoscenze. Single viaggiatori, se cercate relax e luoghi accessibili per rendere memorabile il vostro san Valentino da single ecco dove andare.

Matera

Livigno

Viterbo

Trapani

Matera per ammirare la bellezza

Fare un passo avanti a volte significa capire da dove siamo partiti. Se vi affascina la storia e la bellezza, Matera è la città per voi. È il capoluogo della Basilicata famoso per essere nominato come la Città dei Sassi, una meta ideale per tutti i single. Tra le rovine diventate Patrimonio dell’Umanità UNESCO, potremmo riscoprire un po’ di bellezza. Il consiglio è di munirvi di macchina fotografica per catturare ogni angolo di questa città incantevole. Prendetevi la briga poi di salire tra le rocce del Monterrone, è un posto incantato dove è perfettamente incastrata la Chiesa di Santa Maria di Idris.

Livigno: tra snowpark di giorno e relax di sera

Cambiamo rotta e teniamoci pronti ad attività di tendenza come lo scii, al termine della giornata levatevi gli scarponi e scegliete la vostra bevanda. Qui a Livigno è situata una stazione sciistica famosa della Valtellina. Dopo i 115 km di piste e diversi snowpark a ostacoli, questo luogo cambia pelle e diventa un paradiso in terra per relax allo stato puro.

Viterbo: terme, cibo e bellezze (approvate anche dai papi)

Questa città è diventata un polo universitario, che sa attrarre tantissime persone sia per la sua storia che per le sue terme che per la bellezza della città.

L’Avignone della Tuscia, durante il Medioevo divenne la dimora preferita dei Papi mica a caso. Con i suoi scorci suggestivi, sapori gastronomici che vi conquisteranno e le sue splendide terme vivrete un weekend di relax. Non c’è nulla di meglio per i single che vogliono staccare e rigenerarsi.

Trapani: benvenuti nel luogo che fa innamorare

Arriviamo in Sicilia, nella brulicante Trapani, qui non avremo tempo per pensare ai malumori che potrebbe generare questa festa. Di cose da fare ce ne sono tantissime: visitare architetture barocche, ammirare il Monte Erice che regna dall’alto. Dopo aver visto la città potrete anche scoprire tutta la provincia che merita: è densa di bellezze che non potete trascurare: dalla Città di Venere, Erice con il suo caratteristico borgo di epoca medievale, poi le Egadi.

Dunque, single questo è il periodo ideale per visitare queste città che vi daranno un motivo valido per festeggiare questa festa: scoprire una città e perché no aprirsi a qualche conoscenza locale.