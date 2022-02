Offerte last minute per San Valentino 2022 all’agriturismo. Le ultime occasioni da prendere al volo.

Mancano pochi giorni a San Valentino e anche se quest’anno il 14 febbraio sarà un lunedì si può festeggiare nel weekend precedente, magari con un bel viaggio romantico. Le proposte sono tante e i più fortunati potranno allungare la loro fuga d’amore di un giorno, includendo proprio il giorno della festa degli innamorati.

Per chi vuole restare in Italia, senza allontanarsi troppo da casa, e cerca un luogo tranquillo, dove dedicarsi al totale relax con la persona amata, in uno scenario da favola in mezzo alla natura, l’agriturismo è la scelta migliore. Vi abbiamo già segnalato alcune offerte dagli agriturismo italiani. Qui invece vi proponiamo le ultime occasioni last minute, se ancora dovete prenotare la vostra fuga d’amore per San Valentino. Ecco dove andare.

Leggi anche –> San Valentino nei borghi più belli e romantici d’Italia

Offerte last minute per San Valentino 2022 all’agriturismo

Non c’è niente di più romantico del ritirarsi in coppia in un agriturismo in campagna, circondati da un paesaggio pittoresco, per festeggiare San Valentino. Le proposte e le occasioni low cost non mancano e se ancora non avete trovato la vostra, niente paura, fate ancora in tempo a prenotare il vostro soggiorno di San Valentino in agriturismo ma dovete sbrigarvi.

Qui di seguito vi segnaliamo le migliori offerte last minute degli agriturismi in Italia per il weekend di San Valentino. Le offerte sono dal portale Agriturismo.it.

Magliano Sabina (Rieti) – Lazio

Agriturismo Borgodoro

Offerta: Per un weekend romantico – “Solo io e te”

Periodo: arrivo il 12 Febbraio – partenza il 13 Febbraio 2022 (una notte)

– PERNOTTAMENTO in Suite o camere curate in ogni dettaglio. Immersi nella natura lontano da tutto.

– CENA A LUME DI CANDELA intima ed esclusiva con prodotti km 0, provenienti dall’azienda agricola biologica dell’agriturismo (bevande escluse).

– COLAZIONE IN CAMERA (su richiesta)

– PRODOTTI CORTESIA

Prezzo: da 110,00 euro a persona.

Borgo Val di Taro (Parma) – Emilia Romagna

Agriturismo Le Querciole

Offerta: Last Minute

Periodo: da venerdì 11 febbraio a domenica 13 febbraio (due notti)

Trattamento: mezza pensione

Prezzo: 155 euro a persona.

Pomarance (Pisa) – Toscana

Agriturismo San Carlo di Pomarance

Periodo: da sabato 12 a domenica 13 febbraio 2022 (una notte)

Appartamento in collina

Trattamento: pernottamento, pernottamento con colazione, mezza pensione

Prezzo: da 80 euro a notte per due ospiti.

Palombaro (Chieti) – Abruzzo

Agriturismo L’Uliveto

Periodo: da sabato 12 a domenica 13 febbraio 2022 (una notte)

Appartamento o camera, nei pressi del del Parco Nazionale della Majella

Trattamento: pernottamento e prima colazione, mezza pensione

Prezzo: da 54 euro a notte per due ospiti.

Leggi anche –> San Valentino al lago: le mete più belle per un weekend romantico