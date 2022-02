Dove è stato girato il video Brividi di Blanco e Mahmood

Di questo Sanremo una delle canzoni che ricorderemo è Brividi di Mahmood e Blanco, vincitori del Festival 2022. Il video è uno dei più visualizzati, ma dov’è stato girato?

Brividi, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 cantata da Mahmood e dal giovanissimo e promettente Blanco ha già segnato in pochissimi giorni diversi record.

È infatti la canzone più ascoltata di sempre su Spotify in Italia in 24 ore. E’ un brano che è già arrivato nella classifica Top 50 globale e il video della canzone in un solo giorno ha avuto quasi 4 milioni di visualizzazioni. Un video che è piaciuto tantissimo ai fan che si stanno però chiedendo: dov’è stato girato?

La location del video di Brividi, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022

I due cantanti, Mahmood e Blanco, sul palco di Sanremo hanno cantato l’amore raccontando una storia e tutte le difficoltà che si incontrano in una relazione. Il video di Brividi ci racconta anche qualcosa in più. La location scelta per il video di Brividi è Diemen, una città dell’Olanda.

Il video mostra le spiagge olandesi e le tipiche abitazioni dai mattoni rossi di Diemen. In alcune scene inoltre si vedono i due cantanti in bicicletta.

Il video è stato diretto da Attilio Cusani e ha come protagonisti proprio i due cantanti. Le immagini ripropongono la storia d’amore cantata nel testo, ma nel videoclip sono 2 storie parallele. Si contrappone a questo romanticismo lo scenario scelto, particolarmente desolato e vuoto che carica tutta la malinconia della canzone. E fa in qualche modo da contraltare: il pieno dell’amore, il vuoto della fine.

Diemen: la città del videoclip di Brividi

ll video di Brividi, canzone di Mahmood e Blanco, vincitrice del Festival di Sanremo 2022, è stato girato a Diemen, un piccolo comune a sud-est di Amsterdam, in Olanda, che conta circa 24 mila abitanti ed ha le caratteristiche case con mattoni a vista.

Più che una città a sé stante Diemen è parte della grande periferia di Amsterdam. Si trova infatti ad appena un quarto d’ora d’auto dalla capitale olandese.

Questa zona viene scelta spesso per alloggiare visti i prezzi più bassi del centro di Amsterdam, soprattutto da chi vuole andare in bicicletta alla scoperta dell’Olanda. Da vedere c’è il Fort Diemerdam, una difesa militare del 1900.

A Diemen si trova un importantissimo cantiere navale da cui è uscita una delle imbarcazioni più importanti e suggestive d’Olanda: il Clipper Stad, un meraviglioso veliero che se si è fortunati si può vedere attraccato e se si hanno sufficientemente soldi si può salire a bordo per una crociera. C’è poi il ponte levatoio di Diemerburg, boschi e stadi. Una fattoria didattica che piacerà tantissimo ai più piccoli, teatri e cinema. Insomma un comune vivace e una periferia che non annoia.

Le biciclette nel video di Brividi

La bicicletta e l’Olanda è un binomio indissolubile. Basti pensare ad Amsterdam su 800 mila abitanti ci sono ben 600 mila biciclette. Ed è per questo che la capitale Olandese è stata chiamata la città delle biciclette, infatti gli olandesi infatti mediamente ne possiedono 3. Una è usata per gli spostamenti quotidiani, la seconda in caso di furto e la terza è il mezzo costoso da usare per gli eventi speciali.

A proposito di biciclette, nel video di Mahmood e Blanco sono presenti questi mezzi per girare in queste strade caratterizzate da una forte desolazione. Ma non sono biciclette come tante, per questo video sono avvolte da cristalli Swarovski. Avvolte completamente da uno scintillio che non ti aspetteresti, nel buio illuminano questo scenario di periferia.

La location scelta per il video di Mahmood e Blanco è dunque una periferia, che può essere però scintillante come quelle biciclette.