Eurovision 2022 a Torino: scelti i presentatori del festival. I nomi comunicati sul palco di Sanremo,

Procede spedita l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Fremono i preparativi e gli allestimenti per il concorso canoro europeo che dal 10 al 14 maggio si svolgerà nel capoluogo piemontese.

In quei giorni arriveranno a Torino i cantanti partecipanti, i loro staff e il pubblico per partecipare alle selezioni delle serate finali, con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022.

Gli organizzatori della manifestazione, tra cui la Rai per l’Italia, hanno scelto Torino come sede del festival. La città l’ha spuntata su Bologna, Milano, Pesaro, Rimini, le altre candidate alla selezione di una rosa di città che si era via via ristretta.

L’Italia ospiterà l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest a seguito della vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam. Da tradizione, ospita la kermesse il Paese dei vincitori dell’edizione dell’anno prima.

Nel frattempo, sono stati finalmente annunciati i nomi dei presentatori dell’Eurovison 2022 di Torino. Ecco chi sono.

Eurovision 2022 a Torino: ecco i nomi dei presentatori

Sono stati annunciati ieri sera da Amadeus sul palco di Sanremo. I presentatori dell’Eurovision 2022 che si svolgerà a Torino saranno Laua Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.