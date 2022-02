Teatro Ariston: tutto sulla location del Festival di Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 sta per cominciare. Scopriamo allora insieme tutte le curiosità sul Teatro Ariston dove si svolge la kermesse.

Torna quest’anno il Festival di Sanremo 2022 nonostante, purtroppo, le restrizioni per via della pandemia da Coronavirus siano ancora attive. La nuova edizione della kermesse si svolge tuttavia come sempre nel cuore della Riviera dei Fiori, in Liguria, all’interno di una location meravigliosa e storica: il Teatro Ariston. Su questo famigerato palco sono saliti tantissimi artisti e cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. Basta pensare a Vasco Rossi, Laura Pausini, Giorgia… Quel palco, quel sipario e quel piccolo teatro nel cuore di Sanremo ha visto così scriversi la storia della discografia mondiale! Ma cosa sappiamo su questa location?

Dove si trova il Teatro Ariston?

Il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, si trova proprio nel cuore della città di Sanremo. Qui ogni anno i cantanti si danno battaglia per aggiudicarsi la vittoria. La posizione del teatro è strategica. Si trova infatti a due passi da Piazza Colombo, la principale della città, e all’imbocco della via pedonale dedita allo shopping, Via Matteotti.

Quando è stato realizzato? La storia

Per quanto riguarda la storia del Teatro Ariston sappiamo che il terreno dove oggi sorge l’edificio era stato acquistato negli anni ’40 dal commendatore Aristide Vacchino. Dopo circa 10 anni di duro lavoro sorse il teatro che lasciò tutti a bocca aperta per la sua magnificenza. I più attenti, ovviamente, avranno notato che il Festival di Sanremo si svolge però già dal 1951. Solo dal 1977 infatti l’Ariston è diventato sede della kermesse che prima si svolgeva in altre location sempre della città. Da quell’anno a oggi il Teatro Ariston è sempre stato sede del Festival, con l’unica eccezione dell’edizione del 1990 quando venne svolto nel nuovo Mercato dei Fiori, in Valle Armea, perché i locali erano molto più ampi e per celebrare i 40 anni della kermesse in quell’occasione si fecero le cose in grande!

Gli interni del teatro

All’interno, accedendo dalla porta principale affacciata su Corso Matteotti ci si trova davanti ad una grande scalinata in marmo che porta alle balconate e ai piani superiori mentre, proseguendo dritti, si entra direttamente nella sala.

Sui piani ci sono due bar e, quando non viene utilizzato per il Festival di Sanremo, il Teatro funge da cinema cittadino e quindi le ampie aree dei piani superiori che durante la kermesse diventano sala stampa per i giornalisti, vengono divise e trasformate in sale cinematografiche!