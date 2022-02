Dove vive Iva Zanicchi, il suo nido d’amore in Brianza

Comfort ed eleganza nel cuore della Brianza per Iva Zanicchi, che questa sera canterà all’Ariston tra i Big del Festival di Sanremo 2022. Ecco dove vive la cantante.

Iva Zanicchi vive in una splendida casa immersa nel cuore della Brianza, una stupenda dimora dove l’aquila di Ligonchio vive insieme al suo amato marito.

Questa sera Iva torna al Festival di Sanremo, per la gioia dei suoi fan, e si cimenterà ancora una volta portando un nuovo singolo sul palco. In questi giorni, quindi ha lasciato la sua casa per volare a Sanremo, ma presto tornerà dove natte il suo cuore. Ecco dove abita.

Iva Zanicchi dove vive: una casa meravigliosa

Iva Zanicchi e il suo compagno di una vita, il produttore Fausto Pinna, si sono trasferiti in una cittadina della Brianza, a Lesmo, dove insieme hanno arredato una splendida casa immersa nel verde.

Iva Zanicchi è prontissima per Sanremo 2022, come ha dimostrato in questi giorni. Ma il suo cuore resta lì, in Brianza dove dopo questa settimana faticosa tornerà a rilassarsi.

La cantante ama condividere con i fan alcuni dei suoi hobby legati alla casa, come il giardinaggio e la buona cucina, ma anche l’affetto per gli amici a quattro zampe che abitano con loro. Iva ha un giardino che circonda tutta la casa, meraviglioso e, inoltre, ama cucinare quindi la sua cucina è davvero spaziosa.

Lesmo, un caratteristico paese della Brianza

Lesmo, paese scelto da Iva Zanicchi, è composto da circa 9mila abitanti ed è davvero un luogo tranquillo e immerso nella natura brianzola.

Lesmo è nota a tutti gli appassionati di motori perché dà il nome a due curve dell’autodromo di Monza (la prima Curva di Lesmo e la seconda Curva di Lesmo, appunto) ma anche perché è la sede di Yamaha Racing, la divisione sportiva dell’azienda di moto Yamaha, situata in via Tinelli 67.

Qui ci sono tante ville antiche da poter visitare, nonché molte chiese affascinanti e piene di storia. Un paesino molto carino da vedere e chissà, magari potreste incontrare proprio Iva Zanicchi a passeggio.