San Valentino: vola con i buoni regalo di Ryanair. L’offerta per un viaggio romantico.

San Valentino sta per arrivare ma non avete la più pallida idea di cosa regalare alla persona amata? Siete stufi dei soliti regali, della solita cenetta con cibi stereotipati, in ristoranti affollati?

La valida alternativa per voi è partire per un bel viaggio. Una fuga romantica in piena regola, via da tutto e da tutti. Partire per una destinazione romantica, in Italia o in Europa, da raggiungere senza spendere troppo e in tutta sicurezza. Le compagnie aree low cost offrono tante occasioni di voli a prezzi super scontati e con la possibilità di modificare la prenotazione anche all’ultimo momento senza spese né supplementi.

Rispettando le regole anti-contagio e grazie alla imminente semplificazione delle regole in tutta Europa, dove dal 1° febbraio di potrà viaggiare con il solo Green pass, senza bisogno di tampone aggiuntivo, potete partire tranquilli per il vostro viaggio.

Tra le tante offerte di voli low cost che vi abbiamo già segnalato, qui vi proponiamo il buono regalo, voucher, che Ryanair offre per San Valentino. Tutte le informazioni utili.

San Valentino: vola con i buoni regalo di Ryanair

Quest’anno, finalmente, sarà possibile organizzare un viaggio per San Valentino. La festa degli innamorati del 14 febbraio cade di lunedì. Potete programmare un weekend allungato, con un giorno di ferie da aggiungere, o semplicemente partire per il classico weekend dal venerdì alla domenica sera.

Passato il grande freddo di fine gennaio e inizio febbraio, per la metà del prossimo mese il tempo dovrebbe essere più mite, grazie alla rimonta dell’anticiclone, secondo le tendenze meteo. Il clima dovrebbe essere favorevole ai viaggi. Mentre la pandemia di Coronavirus sta entrando in una fase di calo. Conviene, dunque, approfittare dopo un inverno di fatto ancora senza viaggi.

Con il voucher, buono regalo di Ryanair pensato apposta per San Valentino, dovete semplicemente andare sul sito web ufficiale della compagnia e cliccare sulla pagina dell’offerta. Tra le card dei voucher proposti (regalo generico, compleanno, ecc.) scegliete naturalmente quella per San Valentino, selezionate l’importo del vostro regalo, da utilizzare per acquistare uno o più voli, includete un messaggio personale nell’apposito box e procedete all’acquisto.

Niente di più facile. La persona amata che riceverà il regalo sceglierà la destinazione di viaggio da visitare con voi. Nel weekend di San Valentino o in un altro momento, anche in primavera o estate.

L’ideale è utilizzare il voucher in occasione di offerte speciali, in modo da scegliere la destinazione preferita quando i biglietti per i voli sono a prezzi scontati. Tante sono le mete che trovate in offerta, con voli in partenza dai principali aeroporti italiani e diretti verso località di vacanza in Italia, in Europa e nelle vicine località del Nord Africa e del Medio Oriente.

Per ulteriori informazioni: www.ryanair.com/it/it/gift-vouchers/acquista-ora