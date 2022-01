Se l’automobile è uno dei mezzi più comodi che possediamo, tuttavia non è indispensabile per raggiungere questi borghi. Questi borghi si possono raggiungere solo a piedi e non ci sono auto!

Viviamo in città dense di automobili, sentiamo costantemente i loro suoni, i loro odori e tutti i disagi che ruotano attorno a questi veicoli. Non sarebbe bello lasciarle e andare a piedi una volta ogni tanto? Ci sono luoghi dove l’auto non serve, posti immersi nella natura e pieni di pace. Pezzi di mondo scollati da quello che conosciamo e di cui vorremmo liberarci per mezza giornata. Sono i borghi più belli d’Italia da raggiungere solo a piedi dove l’automobile non solo non vi servirà, ve la dimenticherete del tutto!

I luoghi che puoi raggiungere solamente a piedi: l’automobile qui non serve

Non è solo uno di quei buoni propositi da porsi, in questi borghi le strade non arrivano proprio. Se volete raggiungerli dovete affrontarli a piedi, come si faceva un tempo o al massimo in bicicletta.

Quante volte ci siamo lamentati della sedentarietà, della mancanza di movimento che la vita moderna ci impone. Il modo per far ripartire il tuo corpo è visitare uno di questi luoghi. Sono perfetti, non solo perché non sono collegati a strade ma hanno una magia tutta naturale al loro interno.

Borgo Chamois, Valle d’Aosta

Val di Fiemme, Trentino Alto Adige

Borgo di Cornello dei Tasso, Lombardia

Borgo Chamois, il posto delle favole

Questo paese è diventato noto proprio perché lo si può raggiungere solamente a piedi o con veicoli alternativi. Di fatto è composto da una serie di casette nel pieno della natura Valtournenche, nella regione Valle d’Aosta.

È un luogo magico, si può attraversare con una mulattiera che si avvia direttamente dal borgo vicino, del paese di Buisson. In alternativa è possibile arrivarci anche in bicicletta dal paese di La Magdeleine. Se non avete voglia di camminare tuttavia, è prevista un’alternativa comoda: la funivia che consente di arrivare gustando tutto il panorama, senza sforzarsi troppo.

Val di Fiemme, un’intera valle da scoprire a piedi

La vallata è ricca da tantissime cime e una foresta che è possibile percorrere a piedi o con le bici. La Val di Fiemme è ritenuta come se fosse un parco, un luogo perfetto dove godersi le bellezze naturali. Le vette presenti sono quella della Catena del Lagorai, il gruppo del Latemar e Le Pale di San Martino, senza dimenticare le meravigliose Cascate di Cavalese, situate nella zona meridionale del del Rio di Val Moena.

Borgo di Cornello dei Tasso, il paese senza strada