La casa di Raimondo Todaro di Amici 2022: dove vive l’insegnante?

Dove abita Raimondo Todaro, insegnante di Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa sappiamo sulla sua casa.

Raimondo Todaro per molti, fino a qualche tempo fa, era uno sconosciuto. Qualcuno lo aveva visto a Ballando con le Stelle, ma da quando è atterrato nel team dei professori di Amici di Maria De Filippi, l’attenzione su di lui è balzata alle stelle. In tanti vogliono sapere dove vive Raimondo insieme alla figlia e alla moglie, Francesca Tocca. Dove si trova la loro casa? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più per tutti i fan del professore di Amici.

Raimondo Todaro, dove abita insieme alla moglie e alla figlia?

Raimondo Todaro, classe 1987, ha 35 anni ed è sposato con Francesca Tocca, anche lei ballerina nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due stanno insieme da molto tempo, ma non sono mancati anche momenti difficili e di allontanamento. I due infatti sono anche stati separati per un po’, ma ora sembra proprio che sulla famiglia Todaro sia tornato il sereno. Dove abitano allora?

Sappiamo che Raimondo Todaro ha una sua scuola di danza, la Todaro Dance Academy a Misterbianco, in provincia di Catania in Sicilia, ma attualmente non vive nella sua regione di nascita. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali su dove viva e dove sia la casa di Todaro, spulciando il suo profilo Instagram ci sembra di capire che Raimondo, Francesca e la figlia vivano a Roma. Del resto gli impegni lavorativi di entrambi li hanno portati proprio nella Capitale per continuare a perseguire i loro sogni.

Ad aprile 2020, in pieno lockdown, Raimondo ha girato un video per Unicef da quello che sembra essere il salotto di casa sua: divano grigio e un grande quadro con una fotografia di New York alle spalle sono gli unici dettagli che abbiamo intravisto.

Sembra proprio che Raimondo sia quindi molto riservato e sua moglie, Francesca Tocca, non è da meno. Anche sul suo profilo ci sono praticamente solo foto del mondo della danza e non abbiamo scoperto nulla di più. Come dargli torto del resto, la privacy e la quiete di poter tornare a casa senza fan e paparazzi fuori dalla porta è impagabile!