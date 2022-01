Siamo in Minnesota dove fa freddo e le temperature sono così basse che noi ci nasconderemmo sotto otto coperte. Ma a Stillwater no, qui è stato realizzato un parco giochi interamente di ghiaccio.

Si stanno avvicinando inesorabilmente i giorni definiti come i più freddi dell’anno, ossia i Giorni della Merla, ma le temperature qui in Italia non saranno mai basse come in Minnesota! Qui, a pochi passi dal Canada, il freddo si sta facendo sentire come non mai e le città sono state innevate e ricoperte di ghiaccio. Una situazione che ci farebbe venire voglia di rimettersi sotto le coperte e fingere un letargo come gli orsi, ma che invece per gli abitanti del posto non ha fatto altro che stimolare la loro fantasia. E infatti da una enorme distesa di ghiaccio è stato creato un labirinto e un parco giochi per i bambini della zona.

Labirinto e giochi di ghiaccio: l’idea geniale a Stillwater

Le condizioni meteorologiche in questi giorni sono all’insegna del freddo. In Italia battiamo i denti, ma nel Minnesota la situazione è molto più “congelata”. Così, invece di lamentarsi o di rannicchiarsi in casa al caldo sotto le coperte, nella città di Stillwater si è deciso di sfruttare il ghiaccio per costruire un enorme e meraviglioso labirinto di ghiaccio. Un parco giochi all’aria aperta straordinario con tanto di scivolo ghiacciato che ha fatto divertire tutta la gente del posto, grandi e piccini.

Le meraviglie del Minnesota

Il Minnesota è uno stato degli USA collocato a nord, vicino al Canada e al Dakota. La Capitale è Saint Paul, ma la città che tutti conoscono è Minneapolis. I fan di How I Met Your Mother poi collegheranno immediatamente questa terra con la patria di Marshall che ha sempre definito il Minnesota come una realtà fredda, ghiacciata, piena di neve, ma anche straordinariamente emozionante. Ed effettivamente è proprio così.



Del resto questa terra è conosciuta come quella dei 10mila laghi e forse, proprio per questo motivo, pare che sia stata chiamata Minnesota. Nella lingua dakota significherebbe acqua che riflette il cielo. Ma non è solo questo a rendere speciale il Minnesota: data la sua posizione geografica ha un clima molto particolare che, da nord a sud, può cambiare e variare inesorabilmente!