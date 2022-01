Natascha McElhone arriva in Italia: la location della nuova serie tv Sky

La nuova serie tv di Sky con Natascha McElhone è ambientata in Italia e vi terrà con il fiato sospeso. Ecco le location, il cast e le curiosità sulla trama.

Forse molti di voi la ricorderanno in film e serie tv come Californication, Designate Survivor, The Truman Show… ancora non avete capito di chi stiamo scrivendo? Di Natascha McElhone che sarà la protagonista di una nuova serie televisiva in onda su Sky Serie dal 28 febbraio 2022. Ma di cosa parlerà la serie? E dove è ambientata? Un indizio lo trovate proprio nel titolo, Hotel Portofino.

Hotel Portofino, di cosa parla e dove è ambientato

Dal 28 febbraio su Sky Serie potremo vedere le puntate della nuova attesissima serie TV, Hotel Portofino con Natascha McElhone. Ma il nome del telefilm non è casuale perché si riferisce al cuore pulsante di tutta la trama, l’hotel appunto, collocato proprio nella meravigliosa cornice di Portofino. Un luogo meraviglioso, da sempre meta estiva di star internazionali che scelgono questo elegante borgo della Liguria come meta per le loro vacanze in barca o per un pomeriggio di shopping.

La storia di Hotel Portofino

La storia raccontata nella serie Hotel Portofino si svolge nel delicato periodo dell’ascesa al potere di Benito Mussolini. In quegli anni, Bella Ainsworth (Natascha McElhone) è la figlia di un industriale inglese che si trasferisce in Liguria per aprire un hotel. Ma non sarà una serie alla Downtown Abby, piuttosto invece preparatevi ai colpi di scena perché un filo conduttore degli episodi sarà il giallo e il mistero. Una sorta di thriller in costume con tanti colpi di scena che vi lascerà senza fiato. Un po’ come la location nel cuore della Liguria e a due passi delle Cinque Terre, ossia Portofino.

Chi sono gli altri attori del cast

Tra gli altri attori nel cast troviamo Mark Umbers, Cecil Ainsworth, Anna Chancellor, Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy, Rocco Fasano…



Il trailer di Hotel portofino

Insomma, una produzione dal respiro internazionale che vede però la partecipazione anche di molti artisti italiani. Del resto, Hotel Portofino parla italiano, racconta non solo una storia mozzafiato, ma anche di una terra meravigliosa.