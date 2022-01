Sta arrivando il Capodanno Cinese: le tradizioni per celebrare al meglio l’arrivo del 2022, considerato l’anno della Tigre.

Manca pochissimo al Capodanno Cinese. Se in Italia lo abbiamo già celebrato, secondo il calendario cinese invece il nuovo anno inizia dal primo di febbraio e quest’anno entreremo nell’anno della Tigre. Per la popolazione cinese si tratta di una ricorrenza molto importante e particolare che generalmente veniva celebrata in grandissimo stile con due settimane intere di festeggiamenti. Ma quali sono le principali tradizioni legate a questa festa e soprattutto, ci porterà bene questo anno definito della Tigre d’Acqua?

Le tradizioni legate al Capodanno Cinese

La popolazione cinese, da sempre ritiene il Capodanno una delle festività più importanti in assoluto caratterizzate dall’ingresso in un determinato segno zodiacale che, come vi abbiamo anticipato, quest’anno sarà quello della Tigre.

Quando iniziano i festeggiamenti e le tradizioni da rispettare

I festeggiamenti iniziano quindi negli ultimi giorni di gennaio e secondo la tradizione è importante addobbare le case con luminarie importanti e soprattutto pulire le abitazioni per eliminare il passato. Inoltre è importante anche mangiare dei piatti portafortuna come i ravioli cinesi.

Il giorno preciso del Capodanno Cinese, il 1 febbraio 2022, i festeggiamenti sono all’apice e la farà da padrone il colore rosso, considerato di buon auspicio, per accogliere le divinità al meglio. Chiaramente, rispetto al passato, le festività quest’anno saranno molto ridotte per via della pandemia di Coronavirus che, purtroppo, continua ad imperversare in tutto il mondo.

Le caratteristiche dell’Anno della Tigre

Questo 2022 non solo sarà l’anno della Tigre, ma della Tigre d’Acqua una combinazione rara che dovrebbe mitigare gli accadimenti dell’Anno del Topo 2020. Il 2021 era stato l’anno del Bue che aveva regalato a tutti pazienza e forza. Sembra che l’oroscopo cinese sia stato lungimirante e allora cosa succederà in questo 2022?

La Tigre è simbolo di forza e coraggio e questo potrebbe far pensare ad un anno assolutamente ricco di colpi di scena con tanti alti e bassi un po’ per tutti.