Lei è Zara, a solo 19 anni, ed è la donna più giovane ad aver volato da sola attorno al mondo.

Chi è solito cadere nel cliché del “i giovani d’oggi non hanno voglia di fare niente” dovrà ricredersi. Perché a soli 19 anni Zara Rutherford, giovanissima pilota, è diventata la donna più giovane a volare da sola attorno al mondo. Non è certo un’esperienza per deboli di cuore o scettici: per compiere questa impresa ci vuole coraggio, determinazione, volontà e tanto studio. Cose che Zara ha!

Il viaggio straordinario di Zara Rutherford

Il suo viaggio ha qualcosa di epico: Zara Rutherford nella giornata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, è atterrata all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem nel Belgio occidentale dopo un viaggio da brividi. Oltre 52mila chilometri e 41 Paesi in volo da sola, impresa che le ha concesso di entrare di diritto nel Guiness dei Primati.

I momenti più difficili e complicati del viaggio

Come racconta la CNN Zara appena atterrata ha esclamato un fiero e semplice “Ce l’ho fatta!”. Un traguardo importante, ma soprattutto non semplice.

Ci sono stati ritardi e complicazioni dalla sua partenza, il 18 agosto 2021 come degli stop forzati in Alaska o in Russia per colpa del meteo e di alcuni visti. Ma a suo dire il momento più complicato lo ha vissuto mentre sorvolava la Siberia perché c’erano meno 35 gradi e quando è dovuta atterrare improvvisamente in California perché i disastrosi incendi non le permettevano di vedere bene il percorso.

Unica pecca? Zara non è riuscita a visitare molto bene nessuno dei paesi che ha sorvolato per via delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus.

Un grande successo personale per la Rutherford, ma che porta con sé un chiaro messaggio: è importante dare maggiore visibilità alle donne nel mondo dell’aviazione perché solo il 5,1% dei piloti di linea del mondo sono donne cosa che per Zara è molto deludente: “Se non provi a vedere quanto in alto puoi volare, non lo saprai mai” ha dichiarato la giovane pilota dei record!