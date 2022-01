Dove trasferirsi in Europa per trovare facilmente lavoro

Siamo in un momento in cui trovare un lavoro è un problema: se vuoi tentare l’estero, ecco i luoghi in Europa dov’è più semplice trovare lavoro.

Ad oggi il lavoro non è solo un’attività per “nobilitare l’uomo” o banalmente per vivere nel mondo moderno, ma è diventato un fattore di stress. Questo accade perché di lavoro in Italia ce ne è poco e quando c’è è mal retribuito. Sono moltissimi i giovanissimi e meno giovani che si lanciano nelle possibilità che l’estero ci offre, molti sono quelli che si rifanno una vita fuori. Se sei stanco anche tu di una vita precaria e vuoi tentare di trasferirti fuori per iniziare da capo, queste sono quelle destinazioni che in Europa sono più consigliate per trovare lavoro.

Trovare lavoro in Europa: ecco i luoghi più quotati

Non basta avere l’intenzione, il più delle volte occorre quanto meno una sottospecie di piano. Capire dove trasferirsi mi sembra un bel modo per iniziare, ecco una lista dei luoghi più consigliati in Europa per trovare lavoro.

Bruxelles, la capitale d’Europa per il lavoro

Il settore economico in questo Paese è uno dei migliori in Europa, la qualità della vita è decisamente alta, ma è richiesta la conoscenza del francese e dell’inglese. Sconsigliato se si ha qualche problemino con le lingue. I lavori più quotati sono: psicologo, architetto, medico, ingegnere, analista finanziario.

Monaco di Baviera, la migliore Germania

Approdiamo in Germania, specialmente Monaco offre diverse opportunità in ambito lavorativo e non è uno stato così diverso dall’Italia tutto sommato. Considerando che è presente una grande comunità Italiana che vi abita. Le professioni più ricercate sono: medico, infermiere, operatore socio sanitario, ingegnere, IT expert, meccanico, elettricista, autista, cuoco, cameriere.

Vienna, si vive benissimo e si lavora

L’Austria in generale e la sua capitale nel particolare si contraddistingue dai suoi servizi. Il livello di inquinamento è basso, il trasporto e le opportunità che offre ai suoi cittadini sono incredibili. Lavori più richiesti: cuoco, cameriere, guida turistica, pasticcere, gelataio, ingegnere in biotecnologie, IT expert.

Zurigo, ottimi stipendi e opportunità

Spostiamoci in Svizzera, questo stato permette a coloro che ci abitano di trovare delle vere e proprie occasioni di lavoro. Considera che sono più di 500.000 i residenti svizzeri che hanno discendenze italiane. Questo Paese possiede un tasso di disoccupazione incredibilmente basso e un benessere economico quasi unico. In più tramite l’accordo siglato nel 1999 fra la Svizzera e l’Unione Europea, i cittadini di entrambi gli stati possono avere il diritto di libera circolazione. Ecco i lavori più richiesti: programmatore, personale assistenziale specializzato, falegname, ingegnere civile, meccanico, muratore.