Il borgo più visitato in Italia dai motociclisti, la sorpresa. Ecco qual è il vincitore e dove si trova.

Il borgo più visitato in Italia è Treia, nelle Marche, in provincia di Macerata. Il riconoscimento è stato assegnato da Wonder Italy, manifestazione motociclistica non competitiva a carattere turistico e sportivo che promuove i viaggi su due ruote.

I turisti della motocicletta hanno premiato il grazioso borgo dell’entroterra marchigiano, già inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Verona nell’ambito della manifestazione Motor Bike Expo, durante la presentazione delle attività di Wonder Italy 2022. Ecco cosa bisogna sapere.

Il borgo più visitato in Italia dai motociclisti

Il borgo di Treia, già scelto nel circuito per amanti delle moto “Wonder Italy… nei Borghi più belli d’Italia“, che legherà Marche, Umbria ed Emilia Romagna, è stato premiato come borgo più visitato d’Italia. Il riconoscimento è stato assegnato a seguito di un sondaggio indetto da Wonder Italy tra i turisti di tutta Italia.

Dopo il premio di Borgo più Bello d’Italia più visitato con il Trofeo Borghi in Moto, la cittadina del maceratese rappresenterà le Marche nel circuito Wonder Italy insieme a Gradara e Sassoferrato. Tra gli altri borghi del circuito sono stati scelti Castiglione del Lago, Anghiari, Scarperia, Palazzolo sul Senio, Dozza, Brisighella, San Giovanni in Marignano e Montefalco. Il prossimo tour in moto di Wonder Italy è in programma dal 28 maggio al 2 giugno 2022, con l’arrivo del circuito Treia il 1° giugno e ripartenza il 2.

L’idea, nata dall’associazione Maxi Moto Group 2.0 di Terni, guidata da Sandra Bonafede, era stata lanciata 7 anni fa per un tour in Umbria rivolto ad appassionati delle due ruote (Wonder Umbria). Il crescente successo dell’iniziativa ha portato alla collaborazione con l’associazione I Borghi più Belli d’Italia con la realizzazione di Wonder Italy 2022, il giro d’Italia dei motociclisti nei borghi italiani.

Treia

La cittadina di Treia ha poco meno di 10mila abitanti e sorge sulle colline della provincia di Macerata, a nord della valle del fiume Potenza. Offre un’ampia vista sulla valle e le colline circostanti, fino ai Monti Sibillini più a Sud. La centrale piazza della Repubblica ha una terrazza panoramica con una vista che spazia sulle colline fino alla città di Macerata. Sulla stessa piazza si affaccia il palazzo che ospita l’Accademia Georgica, fondata nel 1430 e conosciuta in tutta Europa. Qui sono ospitati diversi archivi e un’antica biblioteca con i primi bollettini meteorologici per l’agricoltura.

Tra i luoghi da visitare ci sono il Duomo della Santissima Annunziata, il Museo Archeologico, la Pinacoteca Civica e lo storico Teatro Comunale. Il centro storico è disposto su una lunga e stretta collina di arenaria ed è attraversato da lunghe vie e stradine, tagliate da vicoli

Tra gli eventi principali che si svolgono a Treia, il più importante è la rievocazione storica della Disfida del bracciale, che si svolge ogni anno nella prima domenica di agosto.

Informazioni su Wonder Italy: www.facebook.com/wonderitalymoto