Dove andare sulla neve in Italia spendendo poco: il posto più economico dove poter sciare e fare passeggiate

Andare sulla neve, fare la cosiddetta ‘settimana bianca’, è considerato spesso un lusso. Ma non è affatto vero. Dipende tutto da dove si va. Ci sono infatti luoghi di montagna economici ed altri effettivamente carissimi. E c’è un posto di montagna dove andare sulla neve che costa pochissimo ed è anche bellissimo. E si trova in Italia. Dove? In Molise!

Il posto sulla neve più low cost d’Italia

Quando si dice ‘Molise’ i più simpatici rispondono ‘ma non esiste’, riprendendo un tormentone del web. In realtà il Molise esiste eccome ed ha tantissimo da offrire, solo che in pochi lo frequentano. Invece vale la pena andarci per ammirare una natura rigogliosa, visitare borghi incantevoli e spendere poco.

Già perché in Molise tutto costa meno rispetto ad altre regioni più blasonate d’Italia. E non ha nulla da invidiare. Anzi qui non sono ancora arrivate – e speriamo non arrivino mai – le speculazioni edilizie, qui il paesaggio è ancora semplice e rurale come una volta.

Se quindi volete andare qualche giorno sulla neve e cercate una località in cui non spendere tanto, che possa offrire piste da sci, servizi e una natura spettacolare allora la meta che fa per voi è Campitello Matese o la più piccola Capracotta.

Andare sulla neve a Campitello Matese e Capracotta

Campitello Matese e Capracotta sono le due località di montagna più famose del Molise e di tutto il Centro Sud. Sono stazioni sciistiche piuttosto rinomate e località apprezzate anche in estate. Insomma, la montagna perfetta.

Sull’Appennino Molisano ci sono tre massici, uno di questi, il più antico e con vette oltre i 2 mila metri è il Matese. Famoso non solo per le sue cime, ma anche per le sue grotte, fra le più importanti d’Italia.

In questo paradiso naturale si trova Capitello Matese a 1490 metri di altitudine. Lungo Monte Miletto, la vetta più alta del Molise, si snodano le oltre 40 km di piste da sci raggiungibili con 5 sciovie e 2 seggiovie.

Dalla cima di Monte Miletto si gode di uno spettacolo straordinario che arriva fino alla Majella e al Vesuvio, al Gargano e i Monti dell’Irpina. Numerose le passeggiate per lo sci di fondo e tra i tanti sentieri da fare con le ciaspole o a piedi se non c’è neve ci sono le Gole del Quirino e le cascate di San Nicola.

Ci spostiamo in provincia di Isernia, dove a pochi passi – in linea d’aria – dall’Abruzzo si trova un’altra importante stazione sciistica, uno dei posti di montagna più belli ed economici d’Italia, Capracotta.

E’ uno dei comuni più alti dell’Appennino: si trova a 1421 metri ed è circondato da importanti vette. La più imponente è il Monte Campo che raggiunge i 1746 metri. Oltre al grazioso borgo dove soggiornare e che offre spettacolari panorami sui monti e valli circostanti, Capracotta è un riferimento per gli appassionati di sci, seppur di dimensioni ridotte. Ha due piste, una da sci alpino servita da una seggiovia sul monte Capraro e un’altra per lo sci di fondo in località Prato Gentile.

Ma quanto costa una giornata sulla neve a Campitello Matese o a Capracotta? Uno skipass giornaliero a Capracotta si aggira sui 20 euro a persona, a Capracotta in mezzo alla settimana perfino solo 15 euro. E per dormire a Campitello una notte in alta stagione invernale si aggira sui 100 euro a notte, mentre a Capracotta si trovano soluzioni anche a 80 euro.

Insomma, il Molise esiste ed offre soluzioni economiche per passare una giornata o un weekend sulla neve.