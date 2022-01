Oroscopo dei viaggi 2022: una meta top per ogni segno zodiacale

Quali sono i viaggi perfetti per ogni singolo segno zodiacale in questo 2022?

Quest’anno, allo scoccare della mezzanotte, molti di noi hanno deciso di non guardare l’oroscopo. Nel 2020 e nel 2021 le previsioni si sperava andassero meglio e che la pandemia di Coronavirus sparisse il prima possibile grazie al potere delle stelle. Sarebbe bello, ma per raggiungere questo risultato pare ormai sempre più ovvio che è fondamentale affidarsi alla scienza e alla medicina invece che agli astri. Alle stelle, allo zodiaco e alle tendenze dell’oroscopo non dobbiamo rinunciare, ma possiamo scegliere di seguire le indicazioni astrali per i viaggi! Un oroscopo delle vacanze insomma che eDreams ha stilato, segno per segno!

Le mete perfette per ogni segno zodiacale: l’oroscopo dei viaggi 2022

Vediamo allora insieme quali sono le mete che eDreams consiglia ai viaggiatori segno per segno!

Ariete: la meta perfetta per questo segno zodiacale è la Terra del Fuoco. Del resto l’ariete è un segno di fuoco, ricco di energia e di vitalità. Fare un viaggio qui, tra Cile e Argentina potrebbe quindi essere la scelta giusta.

Toro: per questo segno la meta perfetta è in Italia, precisamente a Parma considerata la città dove si vive meglio e prima in classifica per la qualità della vita. Del resto chi è del Toro sa che godersi la vita, rilassarsi e non avere urgenze è una priorità.

Gemelli: preparate le valige e volate a Barcellona! Chi è nato sotto questa stella sa che la vitalità e l’estro sono importanti e quale città meglio di questa può rispondere a questa esigenza? Stimoli continui e tanto divertimento sono all’ordine del giorno.

Cancro: i nati sotto questo segno sono legati alla Luna e quindi Lanzarote con i suoi paesaggi da sogno, mistici e quasi esoterici è al top. Segno d’acqua per eccellenza, il cancro adorerà tutto di questa destinazione

Leone: anche per voi la meta ideale è in Italia, precisamente Roma. Questo segno dello zodiaco è considerato un po’ il boss e il leone è da sempre simbolo di magnificenza proprio come la Città Eterna!

Vergine: qual è la meta giusta per chi è nato sotto questo segno? Parigi. Chi è della Vergine è molto razionale e super intelligente, per questo il rigore architettonico di questa città è un sogno per chi appartiene a questa casata!

Bilancia: caratterizzato come segno dell’armonia e della bellezza, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama tutto ciò che è eleganza quindi una meta perfetta secondo eDreams è un tour delle ville Palladiane in Veneto.

Scorpione: preparate le valige cari scorpioncini perché si vola a Matera. Questo segno ama le profondità psicologiche e non per questo una città come Matera con le sue grotte e i suoi sassi vi lascerà senza parole.

Sagittario: l’amante dei viaggi e degli spazi aperti per quest’anno può andare ovunque, basta che ci sia la possibilità di stare all’aria aperta! Via libera quindi ai viaggi on the road come, perché no, un Coast to Coast negli USA.

Capricorno: chi è nato sotto questo segno sa di essere un testone che vuole sempre raggiungere nuovi livelli e ambizioni. Quindi la meta giusta per un viaggio nel 2022 è senza dubbio una scalata sulle montagne della Svizzera come il Matterhorn!

Acquario: innovazione e progresso sono il vostro forte. Per questo dovreste proprio organizzare una vacanza nella Silicon Valley in questo 2022. Vero e proprio luogo da sogno per chi ama il futuro e la tecnologia questa è la destinazione perfetta.

Pesci: siete legati all’acqua in modo intimo, per questo la destinazione giusta per voi è senza dubbio Venezia! Fascino, eleganza e paesaggi da sogno, questa è la destinazione perfetta per voi!

Ecco qua allora grazie a eDreams tutte le mete top per una vacanza da sogno