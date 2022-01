By

Preparatevi a stupirvi conoscendo i posti più sconosciuti e belli d’Europa, destinazioni a volte mai sentite che vi regaleranno una vacanza straordinaria.

L’Europa è una vera e propria calamita per i turisti: le sue città e i paesi colorati catturano la curiosità e stimolano gli esploratori di tutto il mondo. Ma non solo destinazioni conosciute come le grandi capitali europee, ma anche altri luoghi sconosciuti.

Scopriamo insieme i posti più sconosciuti e belli d’Europa, luoghi dove la curiosità vi porterà per godere di una splendida avventura.

I posti più sconosciuti d’Europa: ecco dove sono

Per chi ama scoprire luoghi e scenari poco conosciuti è giusto sapere che in Europa esistono numerosi posti sconosciuti ai più ma che sono belli proprio come le città più famose.

In questi luoghi, infatti, si può riscoprire la vera essenza del nostro continente, i sapori, gli odori e i panorami mai visti prima.

Una delle caratteristiche magiche dell’Europa è che è piena di luoghi nascosti, preziosi e meravigliosi, da scoprire. Eccone alcuni da non perdere secondo noi, per una vacanza davvero unica.

Setenil de las Bodegas, Spagna

Il primo luogo che vi consigliamo è Setenil de las Bodegas, una piccola città nel sud della Spagna, che si trova incastonata tra le scogliere. Gli abitanti qui, infatti, vivono letteralmente sotto una roccia.

Le abitazioni in città sono completamente imbiancate a calce, fornendo un netto contrasto con le scure scogliere che incombono in alto. Due luoghi intriganti da non perdere qui sono il Castello di Nazari e la Chiesa di La Encarnación.

Perast, Montenegro

A Nord di Kotor, una delle città più belle d’Europa, si trova Perast, un piccolo villaggio costiero davvero caratteristico.

Anche se ai più è sconosciuto, Perast negli anni ha attratto visitatori con il suo miscuglio di chiese, palazzi reali e isolotti vicini. Con 16 chiese in totale, Perast ha probabilmente il maggior numero di chiese pro capite nel mondo.

Brisighella, italia

Brisighella è una cittadina medievale da favola appena a sud di Bologna, che non molti conoscono ma che è una vera e propria scoperta.

Brisighella è una meta segreta con una storia densa e una cultura autentica. È nascosto tra tre maestose colline, che contengono un castello (La Rocca), una torre dell’orologio (La Torre) e una chiesa (Il Monticino). Se vi trovate in Emilia Romagna, nelle vicinanze di Bologna, non potete evitare di fare una visita qui. Ne rimarrete entusiasti.

St. Gilgen, Austria

Se volete vivere a pieno l’atmosfera austriaca, St.Gilgen è il villaggio perfetto, meno costoso di Vienna ma ugualmente bello.

St. Giglen è un piccolo villaggio a cavallo di uno dei laghi più belli dell’Austria, Wolfgangsee. Ha tutto ciò che ti aspetteresti in una città alpina: paesaggi incontaminati, case da favola e cucina tradizionale.