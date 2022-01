Le 5 ricette più buone della Germania: i piatti da provare assolutamente

Cinque piatti tipici della cucina tedesca da assaggiare assolutamente se andate in vacanza in Germania.

Noi italiani siamo un po’ nazionalisti per quanto riguarda il cibo. Pensiamo che la nostra cucina, le nostre ricette e i nostri piatti siano senza dubbio i più buoni del mondo. Potremmo anche non avere torto, ma non possiamo rinnegare il fatto che alcuni piatti stranieri o esotici ci solletichino il palato. Un po’ come alcune delizie tedesche! Già perché la cucina della Germania è molto interessante e, grazie alla CNN, abbiamo scovato almeno 5 piatti pazzeschi da assaggiare!

Quali sono i 5 piatti più buoni della Germania?

La Germania è un Paese che è sempre stato molto influenzato dalle tradizioni agricole locali, ma anche dalle culture diverse che si sono intrecciate su questa terra. Non parliamo quindi di piatti semplici stile crauti e salsiccia, ma di pietanza accurate e particolari!

Königsberger Klopse: questo piatto è riprodotto spesso sia a casa, tradizionalmente, che nei ristoranti di livello. Si tratta di polpetto di carne di vitello con spezie, uova e acciughe. Il tutto accompagnato da una salsa bianca cremosa con i capperi.

Maultaschen: spostiamoci nel mondo della pasta, con questo piatto che assomiglia a dei ravioli, ma le dimensioni sono ben più grandi e il ripieno è misto: carne, cipolle e spinaci è la versione classica. Potete trovarli serviti col brodo, ma anche con una salsa al burro.

Salsicce: inutile dirlo. Ma in Germania ovviamente come carne la salsiccia la fa da padrone. La potete mangiare in ogni modo e ce ne sono tantissime varietà: affumicate, fritte, al barbecue, piccanti o meno piccanti.

Schnitzel: sì, lo sappiamo, è una cotoletta. Tuttavia al di là delle origini è un piatto molto popolare e super amato in Germania. La versione tedesca di questa cotoletta è realizzata con carne di maiale o tacchino e viene servita cosparsa completamente di salse.

Rouladen: unite pancetta, senape, cipolle, sottaceti e avvolgete tutto in una fettina di manzo o di vitello. Questo rotolo di carne è super interessante e super buono. Merita di essere assolutamente assaggiato, ancora di più se servito con purè di patate e cavolo rosso in salamoia!



Vi abbiamo stuzzicato l’appetito? Vie è venuta voglia di provare almeno uno di questi meravigliosi piatti della cucina tedesca.