Luoghi da favola e dove trovarli: non lasciarteli sfuggire, sono in Italia

Quando sogniamo dei luoghi incantati istintivamente pensiamo all’estero, ma questo è un grave errore. Anche noi abbiamo dei posti da favola.

Non abbiamo proprio nulla da invidiare alle nazioni estere, neanche in questo caso. Se amiamo la scoperta di luoghi che richiamano le fiabe che ci raccontavano da bambini ti interesserà conoscere questo elenco. Sono tutti luoghi in Italia che non possiamo evitare di prendere in considerazione se vogliamo assaporare delle location magiche.

Da castelli, giardini incredibili e meraviglie naturali, questi luoghi conservano un tempo e un’aria che non potremmo trovare da nessun’altra parte.

Non è una fiaba, questi luoghi sono reali e si trovano in Italia

Non sono tante quelle persone che sono pienamente consapevoli dei gioielli che possediamo in patria, questi sembrano direttamente usciti da una fiaba dei fratelli Grimm. Non male per una gita fuori porta originale e piena di suggestione.

Giardini di Ninfa

Civita di Bagnoregio

Rocchetta Mattei

Rocca Calascio

Giardini di Ninfa

È stato denominato il castello più bello del mondo, questo luogo incantato si trova nel Lazio: è di fatto un’oasi che nasce su ciò che resta di una città antica. Sembra uno di quei luoghi senza tempo, il Giardino di Ninfa è un gioiello congelato nel tempo, dove riecheggia quello che era la piccola città medievale.

Civita di Bagnoregio

Rimaniamo nel Lazio, visitare Civita di Bagnoregio è come trovarsi all’interno di un borgo da fiaba. Si può raggiungere il paese solamente a piedi ed è legato al resto tramite un ponte sospeso nella valle dei Calanchi.

Rocchetta Mattei

Rocchetta Mattei invece si trova a Grizzana Morandi vicino alla città di Bologna. Costruito per volere del Conte Cesare Mattei su quello che rimane di una vecchia fortezza. Questo vecchio edificio è stato modificato nel corso degli anni, inserendo un labirinto di scale a chiocciola, mosaici, loggiate e stanze decorate.

Rocca Calascio

A Rocca Calascio possiamo trovare il famoso castello, diventato location principale durante le riprese di Ladyhawke. Si trova in provincia de L’Aquila ed è una delle fortificazioni più alte d’Italia, arriva fino ai 1460 metri. Oltre all’imponenza del castello, abbiamo tutta la natura e il borgo ai piedi della rocca.