Elettra Lamborghini ad Amsterdam come non ve l’aspettate

La cantante Elettra Lamborghini è approdata ad Amsterdam in vesti molto particolari: al Museo delle Cere di Madame Tussauds.

Elettra Lamborghini continua a stupire il suo pubblico, stavolta in vesti completamente diverse dal solito, ad Amsterdam in uno dei musei più famosi del mondo.

La cantante, personaggio televisivo e influencer italiana Elettra Lamborghini verrà rappresentata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam. Scopriamo i dettagli di questa novità entusiasmante per l’idolo di milioni di fan.

Elettra Lamborghini al Museo di Madame Tussauds di Amsterdam

Il Museo delle Cere di Madame Tussauds è molto famoso nel mondo grazie alle sue opere, statue di cera che rappresentano personaggi internazionali famosi in ogni nazione.

Ora la prima italiana a presenziare nella sede di Amsterdam sarà Elettra Lamborghini, famosissima cantante e influencer che sta spopolando negli ultimi anni.

Nel mese di settembre 2021 Elettra è stata al Madame Tussauds, dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, che hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua: dalla sfumatura degli occhi al tono della sua pelle, dal colore dei suoi capelli fino alla conformazione dei suoi denti.

Da questo è poi scaturita una scansione 3D, che riproduce fedelmente tutte le caratteristiche di Elettra e che rappresenta un ulteriore strumento per una statua di cera dalle proporzioni perfette.

Questa speciale scultura verrà presentata in Italia dalla stessa Elettra Lamborghini, precisamente a maggio 2022, e verrà poi collocata in l’estate nel museo olandese, nella “Music Area” in mezzo agli altri grandi come Beyoncè, Ariana Grande e Justin Bieber.

Il Museo Madame Tussaud di Amsterdam

Madame Tussauds si trova proprio nel cuore di Amsterdam, in Piazza Dam, una delle piazze più belle del luogo. È un posto perfetto per i turisti, un museo divertente e unico nel suo genere.

Ci sono molti volti famosi “esposti”al Madame Tussauds, oltre ad alcune mostre che svelano come vengono realizzate le sculture di cera molto realistiche.

Le statue sono divise in settori: c’è la zona degli A-Listers, ovvero dei numeri uno a Hollywood come George Clooney, Johnny Depp e Angelina Jolie. Poi c’è la zona musicale, dove potrete vedere riproduzioni di Beyonce, Dua Lipa, Adele o Taylor Swift. Ancora ci sono gli Avengers, personaggi di film come James Bond e ET, ma anche i Reali di Inghilterra.

Insomma un luogo divertente, ottimo per trascorrere qualche ora spensierati, visitando un museo fuori dai canoni classici.