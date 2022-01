I 3 posti d’Italia che sembrano usciti da un film fantasy

By

Ci sono luoghi in Italia che tutti gli amanti dei film fantasy devono assolutamente vedere per immergersi in un’atmosfera unica. Ecco quelli che vi consigliamo.

Partire e lasciarsi alle spalle la vita reale si può fare anche restando in Italia, visitando dei luoghi quasi magici che sembrano usciti da film fantasy. Non ci credete? Eppure esistono davvero e ne rimarrete strabiliati.

Abbiamo selezionato tre luoghi fantastici, dove vi sembrerà di essere stato catapultati fuori dalla realtà. Se volete vivere dei momenti unici, ecco dove dovete andare.

I 3 posti d’Italia usciti da film fantasy: dove sono

L’Italia è un paese ricco di bellezze naturali, artistiche e di storia, ma può essere anche un territorio sorprendente e magico. Infatti, esistono alcuni luoghi che vi faranno sentire come in un film fantasy, quindi se amate i viaggi alla Bilbo Baggins, se volete viaggiare in terre remote e desolate e vivere una speciale avventura ecco i tre luoghi perfetti per voi.

Tra le tante mete in Italia ne abbiamo scelte tre in particolare, quelle che secondo noi ricordano al meglio le ambientazioni di una vera avventura fantasy.

L’Aspromonte e la Rocca del Drago

Se volete sentirvi come nel film Lo Hobbit: la desolazione di Smaug ecco il posto perfetto. In Calabria potete intraprendere un viaggio avventuroso nella natura incontaminata dell’Aspromonte e del suo Parco Nazionale, dove vi imbatterete nella Rocca del Drago.

Chiamata in dialetto “Rokka du Traku” per la sua somiglianza con un drago con tre occhi, sembrerebbe quasi che questi siano stati creati da mani umane, forse in epoca neolitica. La leggenda narra che un drago cieco vivesse sotto la roccia e si nutrisse del latte contenuto nelle camere rocciose, da cui il nome calderoni del latte.

Insomma un luogo veramente magico, solo per veri appassionati!

Castello di Pietra

Se vi piacciono le fortezze alla Game of Thrones, il Castello di Pietra o detto anche Castello de Pria è perfetto per una gita all’insegna del mondo fantasy.

Protetto in uno scrigno di roccia, guardiano secolare della Valle Scrivia, in Liguria, il Castello della Pietra di Vobbia è uno degli esempi di architettura medievale più spettacolari presenti in Italia. Situato nel Parco naturale regionale dell’Antola, il castello è composto da due edifici, e presenta un avancorpo disposto su tre piani. Un maestoso salone centrale accoglie i visitatori, stupendoli con un soffitto a volte e con rientranze dove un tempo grandi camini scaldavano l’ambiente.

Per l’autonomia del castello, fondamentale è stata la costruzione di un sistema di cisterne in grado di raccogliere l’acqua piovana, ancor oggi visibili attraverso camminamenti interni ed esterni. Da cornice a questo luogo magico è la splendida natura tutt’attorno, che rende tutto ancora più bello e unico.

Il Giardino di Ninfa

A un ora e venti da Roma c’è l’ultimo luogo che secondo noi sarebbe perfetto in un film fantasy: il Giardino di Ninfa.

Romantico e affascinante, il Giardino di Ninfa sorge sui resti dell’omonimo borgo medievale, che si estende per otto ettari, dove parti del castello, le mura e i resti di chiese caratterizzano il paesaggio circostante. Qui vivrete la vera magia, in uno scenario d’altri tempi.

Sono state la principessa Lelia Caetani e sua madre Marguerite a dare al parco l’assetto attuale , creando un romantico giardino all’inglese, che oggi sembra tutt’altro che costruito: le piante si sono adattate perfettamente e tutto dà l’idea di una crescita naturale.

Che ne pensate? Vi abbiamo incuriosito? Allora partite subito per queste mete fantasy!