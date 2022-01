Sai che esiste un’isola privata che costa quanto un bilocale?

Quante volte abbiamo sognato di lasciare tutto e trasferirci in un’isola privata? Ne esistono alcune che hanno prezzi stracciati.

Immaginare di comprare un’isola privata sembra qualcosa da miliardari, un luogo lontano da tutto nell’assoluto silenzio e nella pace, magari durante le vacanze.

Possedere un’isola privata è una pratica molto in voga soprattutto tra i personaggi dello spettacolo. Richard Branson, fondatore di Virgin Group ne vanta addirittura tre. Ma anche altri vip noti si sono concessi questo colpo di testa come Leonardo di Caprio, che ha comprato Blackadore Cay in Belize, Johnny Depp che ha un atollo a Little Hall’s Pond alle Bahamasm e Mark Zuckeberg che ha comprato una parte dell’isola di Kauai.

Quest’isola privata può non essere solo un sogno

Molti reputano le isole private come luoghi incantevoli più simili a paradisi, rispetto al suolo terrestre che conosciamo. La natura incontaminata con boschi, palme e spiagge.

Se ti può sembrare troppo bello per essere vero, devi sapere che non è impossibile. Tutti pensiamo che abbiano prezzi incredibili ma non è necessariamente così.

Passiamo così tanto tempo all’interno delle nostre case e nei nostri uffici che una soluzione del genere può solo sembrarci irreale o semplicemente fuori dalle nostre possibilità. Ma non tutti sanno che in realtà si può fare. Esistono diverse piattaforme dedicate alle isole private ad esempio Privateislandonline, Private Islands o Vladi, questi sono solo alcuni dei nomi che se ne occupano. Non tutti sanno poi che non esiste esclusivamente la vendita, ma anche l’affitto.

Le possiamo trovare dappertutto, sparse per il globo, in posti incredibili: Maldive, Bahamas, Grecia, Turchia, ma anche Stati Uniti.

Ad esempio Clapboard island ha un prezzo di qualche migliaia di euro (i prezzi variano a seconda della stagione e viene comunicato in privato).

Mentre le isole private in Usa, che non sono simili a quelle dei tropici, troviamo temperature differenti: lì il caldo dura di meno e per alcuni mesi il clima è addirittura freddo e probabilmente è questo il motivo per cui hanno prezzi più bassi.