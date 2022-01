Masterchef, Giorgio Locatelli lo dà letteralmente in pasto agli squali

Dove si trova lo chef e giudice di Masterchef Giorgio Locatelli? Nelle storie postate sui social lo vediamo intento a dar da mangiare agli squali!

È iniziata alla grande la nuova edizione di Masterchef Italia e il boom di ascolti conferma quanto gli italiani siano appassionati alla gara tra cuochi amatoriali. Ma non solo. A tenere alta l’attenzione sono anche i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Quest’ultimo, mentre vanno in onda le puntate registrate della trasmissione, si sta godendo le vacanze in un luogo da sogno e ha da poco pubblicato una storia su Instagram mentre è intento a dare da mangiare agli squali.

Dove si trova Giorgio Locatelli?

Guardando ai tag del giudice di Masterchef, Giorgio Locatelli, capiamo subito che si trova in vacanza in un vero e proprio paradiso terrestre: Highbourne Cay! Conosciuta praticamente ovunque come ingresso e tappa obbligata verso le isole Exuma, questa location privata ospita velisti e soggiorni in cottage di lusso. Ma anche Exuma stessa è una destinazione da sogno: siamo sempre alle Bahamas e questo arcipelago è infatti un vero e proprio luogo meraviglioso in cui troviamo anche la famosa Pig Beach, ossia Big Major Cay, la spiaggia con i porcellini.

Gli squali delle Bahamas

Ma cosa fa Giorgio Locatelli di Masterchef alle Bahamas? Sicuramente si riposa, supponiamo con la sua famiglia anche se nelle foto non sono stati immortalati. Ma nel mentre non si tira indietro davanti a attività uniche nel loro genere come dar da mangiare agli squali. La specie che vediamo nella storia di Instagram del giudice di Masterchef sembra essere quella dello squalo nutrice. Si tratta di una specie che non viene considerata pericolosa per l’uomo, ma che – ovviamente – non bisogna disturbare troppo.

Nelle immagini si vede lo chef Locatelli che lancia in mare un pesce al tramonto e un branco di squali che si lancia sul cibo. Il mare cristallino e il tramonto fanno poi da meravigliosa cornice a questo video che ci fa venire una voglia matta di mare e vacanze!