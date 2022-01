easyJet lancia super sconti e prenotazioni flessibili fino a marzo

By

I super sconti di easyJet per volare fino a marzo e l’estrema flessibilità nei cambi.

La situazione epidemiologica di questo preciso momento storico mette in seria difficoltà il settore dei viaggi. Proprio per questo motivo, infatti, le compagnie aeree stanno cercando di correre ai ripari con sconti e incentivi per prenotare grazie alla flessibilità nei cambi. Proprio su questa linea arrivano i super sconti di easyJet che ha comunicato ai suoi clienti il lancio sul mercato di un’offerta pazzesca.

L’offerta easyJet: sconti e flessibilità nei cambi

easyJet suggerisce ai clienti di iniziare l’anno nel modo migliore possibile, ossia prenotando una vacanza usufruendo del super sconto fino al 25% e la possibilità di cambiare le date con estrema facilità. La compagnia aerea infatti sottolinea come ci sia la Garanzia di Flessibilità che permette ai clienti di prenotare in estrema tranquillità potendo cambiare e modificare i propri voli fino a 2 ore prima della partenza. Il tutto fino al 31 marzo 2022 compreso!

Inoltre le vacanze che si possono prenotare vi permetteranno di viaggiare fino al 30 settembre 2022 con un prezzo super conveniente e uno sconto del 25%. L’offerta però scade alla mezzanotte del 18 gennaio e quindi bisogna affrettarsi per non lasciarsela scappare.

Prenotare o no una vacanza?

Certo, i dubbi inerenti alle partenze per mete lontane, visto il periodo storico sono ovvie, ma la speranza resta quella di vivere presto un futuro migliore e con un numero di contagi che torna rapidamente a scendere. Proprio in quest’ottica quindi è importante cercare di non scoraggiarsi troppo, anche psicologicamente, e guardare al futuro con quanto più ottimismo possibile e prenotare quindi un viaggio.

Del resto, più volte vi abbiamo raccontato dei benefici che si traggono da queste attività. Organizzare una vacanza in una meta che ci piace e che desideriamo fortemente ci fa sentire bene e, mai come oggi, abbiamo bisogno di trovare – da qualche parte – un po’ di spensieratezza!