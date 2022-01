Dove andare in inverno al Sud Italia. Ecco 5 mete bellissime dove andare in pieno inverno in meridione

L’Italia si divide solitamente in mete sciistiche al Nord e mete estive al Sud. Invece anche le regioni meridionali possono essere una meta perfetta per l’inverno. Scoprirete andando in vacanza al Sud in inverno luoghi inaspettati, posti ricchi di fascino e di una bellezza mozzafiato. Lasciando da parte il mare – che in ogni caso è una meta suggestiva pure in pieno inverno – abbiamo scelto 5 mete dove andare al Sud Italia in pieno inverno.

Dove andare in inverno al Sud Italia: 5 luoghi bellissimi

Una vacanza al Sud Italia in pieno inverno magari per andare sulla neve. Possibile? Altroché. Anzi al Sud troverete splendide montagne, piste da sci e prezzi più abbordabili che al Nord. Non solo

Sicilia, sull’isola per sciare e fra i tesori di Palermo

Partendo dalla Sicilia per gli amanti dello sci sarà possibile praticare questo sport anche sul Monte Etna. Per chi infatti ama avvolgersi in una atmosfera ovattata e candida sono disponibili due comprensori: a sud quello di Nicolosi con i suoi 1910-2700 metri e sul versante nord quello di Piani di Provenzana – Linguaglossa tra i 1800-2317 metri. Un contrasto affascinante scivolare con maestra sulla neve sopra un monte che in realtà nasconde e custodisce lava incandescente.

Poi c’è Palermo con i suoi tanti tesori da scoprire, la sua cattedrale, il suo mercato. Una città in cui splende facilmente il sole anche in pieno inverno.

Calabria, fra Castelli e la montagna della Sila

Arte, Castelli e arredi sfarzosi si possono visitare al Castello Ducale di Corigliano Calabro. Risalente all’XI secolo, con la sua imponenza in stile Normanno-Aragonese è considerato tra i più belli castelli d’Italia.

Gerace e Stilo nella Locride, sono due borghi, una arroccata su una rupe dell’Aspromonte, l’altra che conserva le caratteristiche medievali, che nei mesi invernali rientrano tra le mete calabresi.

Da non dimenticare il suggestivo Parco Nazionale della Sila. Catena montuosa che attraversa Cosenza, Crotone e Catanzaro nella Regione dei Bruzi, con i suoi laghi e il suo sistema di biodiversità, oltre ad essere Patrimonio dell’Unesco è luogo per eccellenza che merita essere visitato in qualsiasi stagione dell’anno.

Puglia, fra borghi e città

Il duomo di Lecce, la città di Bari, il Museo spartano di Taranto, la Cattedrale di Altamura, il Museo della Civiltà del Vino Primitivo a Manduria, ritirarsi nel misticismo a Monte Sant’Angelo. E poi il borgo di Alberobello con i suoi trulli, unico nel suo genere e suggestivo in inverno quando viene illuminato da installazioni e luminarie. La Puglia offre moltissimo anche quando non è possibile crogiolarsi al sole sulle spiagge del Salento o del Gargano.

Basilicata, non solo Matera: Palmenti e Menfi

Famosa per Matera e per i suoi sassi questa regione nasconde altre bellissime e sconosciute perle. Come i Palmenti di Pietragalla. Un luogo eccezionale per tutti, ma soprattutto per gli appassionati di vino.

Queste costruzioni infatti un tempo erano utilizzate per pigiare e fermentare il vino. Unici nel loro genere, si presentano come delle grotte scavate nella roccia molto suggestive.

C’è poi Melfi in provincia di Potenza che accoglie il famoso Castello normanno che rientra fra le fortezze medievali più importanti dello Stivale.

Molise, fra i borghi nella natura

Pochi conoscono Pietrabbondante in provincia di Isernia. In località Castello è un complesso ellenistico con due templi e un teatro è incastonato ai pieni del Monte Caraceno fra enormi massi chiamati “morge”. Accoglie inoltre uno dei siti archeologici dell’età sannitica meglio conservati ad oggi. Altra meta da scoprire è Bagnoli del Trigno nata su un massiccio roccioso detta infatti anche “La Petra” in quanto si sviluppa sulla roccia dove si trova anche il Castello di San Felice.

Andare al Sud Italia in inverno per scoprire i tanti tesori che vi si trovano e restare affascinanti davanti alle tante bellezze del nostro Paese. Ecco cosa fare quest’inverno!

A cura di Carlotta Cigliana