Anche quest’anno sarà un Capodanno 2022 un po’ sottotono, ma c’è il modo di divertirsi senza spendere quasi niente!

Parliamoci chiaro. Questo Capodanno 2022 si presenta meglio rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2021, ma non è ancora al meglio! Ci manca la spensieratezza e quella voglia di divertirsi a tutti costi. Ora l’ebrezza massima la stiamo provando è quella dell’attesa del risultato del tampone prima di festeggiare con pochi amici la notte di San Silvestro. Questo però, dobbiamo essere onesti, non ci proibisce di divertirci e di finire l’anno al meglio per iniziare il 2022 con il sorriso accanto a chi amiamo. Se però volete risparmiare e state cercando qualche idea per festeggiare Capodanno 2022 gratis (o quasi) tenendovi da parte i soldi per sperare di volare alle Hawaii nel 2023 ecco qualche suggerimento interessante per voi!

Come non spendere tanto e divertirsi a Capodanno 2022

Festeggiare Capodanno 2022 senza spendere un euro è impossibile, ma possiamo sicuramente risparmiare. Certo, non dovete aver aspettative altissime, ma nulla è perduto. Come prima cosa – e dato il periodo storico non è nemmeno così brutta coma idea – bisogna abbandonare le cene al ristorante a Capodanno. In questo caso infatti il dispendio economico è piuttosto elevato e se volete risparmiare è meglio evitare. Potete comunque fare una buona spesa, con i prodotti che piacciono a voi, e cucinare quelli a casa per farvi un menù di Capodanno a vostra “immagine”. Una cena a casa infatti sicuramente vi farà risparmiare!

Altra idea low cost per Capodanno 2022 è quella di trascorrere la mezzanotte in compagnia del vostro film o della serie tv che amate, un plaid e un po’ di junk food. Lo sappiamo, non è una scelta salutare, ma è un piccolo vizio che la sera di San Silvestro possiamo assolutamente concederci.

Se invece preferite uscire, ma non volete spendere molto, sappiate che a Capodanno, soprattutto nelle grandi città, i cinema sono aperti! Perché allora non andare nelle sale cinematografiche e rilassarvi godendovi una delle prime visioni che sono uscite proprio nel periodo di natalizio? La spesa sarà minima e la resa massima!

Queste sono solo alcune idee sul cosa fare e dove andare per celebrare Capodanno 2022 gratis, o quasi! E voi? Come lo celebrerete?