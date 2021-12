Film di Natale, i più ricercati in Italia su Wikipedia durante le festività

Sapete quali sono stati i film più cercati nel periodo natalizio dagli italiani su Wikipedia? Ecco la classifica ricca di sorprese.

Tanti auguri di Buon Natale a tutti voi, cari lettori di Viagginews! In questa giornata così speciale abbiamo deciso di tenervi compagnia con una succulenta curiosità inerente i film natalizi più ricercati su Wikipedia proprio nel periodo delle feste natalizie. Voi avete già scaldato il divano godendovi uno dei film più amati a Natale come Mamma ho Perso l’Aereo? Se sì, andiamo a scoprire insieme se avete guardato una delle pellicole cinematografiche più ricercate d’Italia su Wikipedia.

Qual è il film di Natale più ricercato su Wikipedia in Italia?

Natale è sinonimo di grandi pranzi o cene in famiglia, seguiti poi da momenti di estremo relax e riposo sul divano davanti ad un bel film. Ma quali sono le pellicole che vengono ricercate maggiormente su Wikipedia più o meno nei giorni che vanno dal 20 dicembre al 10 gennaio? Analizzando le ricerche dello scorso anno emerge che, al primo posto di questa classifica c’è “Una Poltrona per Due”. Non avevamo dubbi fosse questo il film di Natale più cercato su Wikipedia!

La classifica dei film natalizi più cliccati su Wikipedia

Al secondo posto troviamo il super romantico film Love Actually, mentre la medaglia di bronzo va a “Parenti Serpenti” di Monicelli che supera Mamma ho Perso l’Aereo che si piazza invece in quarta posizione. Altro film cercato è In Vacanza su Marte, di Neri Parenti, che si aggiudica il quinto gradino del podio. Chiaramente nella classifica troviamo molti cartoni animati come Klaus, un film ormai cult targato Netflix, o Nightmare before Christmas.



Oltre a sfruttare Wikipedia per cercare i film di Natale, gli utenti hanno poi migliorato ed implementato circa 150 voci di cui, 8 sono state create ex novo proprio nel 2021.