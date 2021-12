La sera di Natale si vola a Napoli con Alberto Angela

Un viaggio nel cuore e nella tradizione di Napoli con Alberto Angela la sera del 25 di dicembre. Per un Natale alla scoperta delle meraviglie della città partenopea.

La sera di Natale siete pronti a fare un viaggio meraviglioso e bellissimo nel cuore di Napoli con Alberto Angela? Visto che viaggi e spostamenti navigano a vista e non tutti si sentono di partire per una vacanza, a farci scoprire l’Italia e le sue bellezze ci pensa lo show “Stanotte a Napoli” in programma proprio il 25 dicembre su Rai1.

La sera di Natale in tv con Alberto Angela

Mamma Rai quest’anno ha fatto una scelta particolare e la sera di Natale, sulla rete ammiraglia, invece di trasmettere un cartone animato, lascia spazio alla cultura e ad un viaggio virtuale verso Napoli con Alberto Angela e le meraviglie di Napoli. Si partirà da Piazza Plebiscito e da Palazzo Reale con Giancarlo Giannini che vestirà i panni di Carlo Borbone. Il viaggio prosegue poi verso il Museo Archeologico Nazionale, il Tesoro di San Gennaro, la Cappella di San Gregorio Armeno e tanti luoghi sconosciuti e nuovi come Santa Luciella e il famoso teschio con le orecchie. In tutto il viaggio Alberto Angela non sarà solo e ci saranno tantissime altre guide appassionate e piene di verve a raccontare Napoli come Massimo Ranieri e Marisa Laurito.

Perché proprio Napoli?

Come si legge su Ansa, Alberto Angela – cittadino onorario – racconta che Napoli è una città meravigliosa che come tutte è caratterizzata da luci e ombre e in questo spettacolo ci si concentra sulla luce e sulla bellezza, dimenticando luoghi comuni e pregiudizi. Anche il Sindaco, Gaetano Manfredi, ha definito la trasmissione natalizia di Angela come un dono alla città e un regalo per tutti perché l’energia di Napoli può dare la giusta spinta a tutti per la ripartenza. Alberto Angela stesso, dal canto suo, ha spiegato che ha girato moltissimo per il mondo, ma che molto spesso le bellezze dell’Italia le abbiamo sotto gli occhi senza nemmeno accorgercene.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha spiegato che questo programma di Alberto Angela non sarà semplice divulgazione, ma una vera e propria ricostruzione delle emozioni e delle sensazioni, aiutate anche dalla musica napoletana che accompagnerà la narrazione.