Un albero di Natale all’uncinetto? Un’opera d’arte in Campania

Una fantastica opera natalizia è apparsa in provincia di Napoli, in Campania: il primo albero di Natale completamente fatto all’uncinetto. Ecco dove vederlo.

A Natale si vedono davvero alberi di tutti i tipi, ma quest’anno in Campania ne è arrivato uno davvero particolare e molto molto speciale.

A Boscotrecase, infatti, alle pendici del Vesuvio gli abitanti hanno preparato un fantastico albero di Natale fatto tutto all’uncinetto, altissimo e meraviglioso da vedere. Scopriamo di più su questo progetto speciale, realizzato appositamente per le festività 2021.

L’albero di uncinetto a Boscotrecase, in Campania

Un albero di Natale superlativo è stato realizzato con tanti quadrati di lana o uncinetto cuciti insieme: questo succede per questo Natale 2021 a Boscotrecase, in provincia di Napoli in Campania.

Questo speciale albero ha un significato molto importante per gli abitanti di questo comune. Infatti, l’opera artistica natalizia, alta 9 metri e composta da 1.483 quadrati fatti a mano dalle residenti, è frutto dell’impegno di oltre 60 famiglie del paese. A promuovere l’iniziativa, col sostegno del Comune che ha creato la struttura portante, il Comitato cittadino nato alcuni fa contro la discarica e che poi ha continuato a portare avanti iniziative a sostegno del paese.

Ecco come una delle promotrici del Comitato ha spiegato l’iniziativa, un lavoro minuzioso dedicato a una giusta causa, ovvero la commemorazione di tutte le vittime di Covid-19 dal 2020 ad oggi:

“É un albero della memoria e della speranza. Tra i più grandi d’Italia. Nove metri di bellezza per illuminare la nostra piazza. Quando a Boscotrecase abbiamo avuto l’idea di realizzare quest’Albero della Rinascita, per dare al nostro Paese un segno di memoria e di speranza, in Campania erano morti per Covid ben 1483 nostri cari. Allora durante il lookdown del 2020 abbiamo chiesto alle cittadine e ai cittadini una mano a realizzare un piccolo grande gesto: un grande Albero di Natale all’uncinetto”

Una speciale opera d’arte, che sicuramente si contraddistingue tra tanti alberi di Natale classici, un simbolo di solidarietà e di cuore, valori molto importanti tutto l’anno, ma soprattutto durante le feste natalizie.