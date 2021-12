Santa Lucia 2021: frasi, storia e perché è il giorno più corto dell’anno

Frasi per Santa Lucia 2021: le parole più belle, ma anche la spiegazione delle origini di questa festività.

Come ogni anno, il 13 di dicembre, si festeggia Santa Lucia. Un giornata importante anche perché, in passato, era questo il giorno prestabilito per lo scambio dei regali! Oggi questa usanza quasi non c’è più, ma resta una celebrazione importante e ricca di significato. Ecco allora che andremo a scoprire insieme perché hanno tolto gli occhi a Santa Lucia? Cosa significa Santa Lucia e quali sono le frasi più belle da inviare per onorare al meglio questa celebrazione.

Dove si celebra Santa Lucia?

Il 13 dicembre, Santa Lucia, viene identificato come il giorno più corto dell’anno anche se, in realtà, non è così! Un tempo, come vi abbiamo anticipato, in questa giornata si era soliti scambiarsi regali cosa che invece oggi avviene praticamente ovunque il 24 o il 25 dicembre. Questa giornata viene però considerata ancora fondamentale e importantissima in alcuni paesi come Russia, Finlandia, Danimarca dove i bambini aspettano che la Santa porti loro i doni e, in cambio, le preparano dei biscotti e del fieno e una carota per il suo asinello.

La storia di Santa Lucia e degli occhi

Ma perché una santa così buona, che porta i doni ai bambini viene rappresentata con gli occhi in mano? Secondo la tradizione pare che la donna si sia strappata gli occhia da sola per non cadere nel peccato e questa l’abbia resa la santa della luce, protettrice proprio della vista e degli occhi.

È veramente il giorno più corto dell’anno?

Un tempo si pensava che Santa Lucia fosse il giorno più corto dell’anno, in realtà non è così! Il detto “Santa Lucia il giorno più corto che ci sia” è finto! A oggi il giorno più corto dell’anno è il 21 dicembre, in contemporanea con il solstizio d’inverno.

Le frasi per Santa Lucia 2021

Ora scopriamo insieme quali sono le frasi più belle da inviare in occasione di Santa Lucia 2021.

Santa Lucia con il suo carretto lascia a tutti un gioco e un dolcetto. Porta ai bambini tanti regali, tutti belli, tutti speciali – Filastrocca

Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome “Lucia”: una persona è “luminosa” nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso – Papa Francesco

Se queste frasi dedicate alla Santa non vi dovessero bastare, ricordate che, essendo la protettrice della luce e della vista, anche tutte le frasi dedicate a questi due argomenti sono perfette!