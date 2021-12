5 fenomeni naturali da vedere assolutamente nella vita

Cinque esperienze pazzesche da vivere almeno una volta nella vita secondo Volagratis.

Il mondo si sa, è ricco di sorprese! Ogni angolo dell’universo regala grandissime emozioni e sarebbe bellissimo scoprirle tutte e poterle ammirare almeno una volta nella vita. Tuttavia per raggiungere questo scopo, al di là di una importante disponibilità economica, sarebbe necessario anche avere moltissimo tempo a disposizione. Se, come tutti noi, non potete essere in vacanza tutta la vita, Volagratis ha trovato alcune esperienze pazzesche che, almeno una volta nella vita, andrebbero assolutamente fatte e vissute.

Le esperienze da vivere almeno una volta nella vita

Quali sono le avventure, le esperienze e gli spettacoli più belli in assoluto nel mondo da ammirare?

Il Sole Nero della Danimarca. Si chiama “sort sol” e avviene in Danimarca a marzo. Si tratta di un momento molto particolare dell’anno in cui il Sole diventa nero, ma non veramente: viene oscurato da oltre un milioni di uccelli migratori che affollano il cielo nell’orario del tramonto! Il Tunnel dell’Amore in Ucraina. Forse non lo sapete e forse non avete mai considerato l’Ucraina come meta per una vacanza. E qui vi sbagliate! Tra la cittadina di Klevan e quella di Orzhiy la natura ha preso il sopravvento su una vecchia ferrovia abbandonata e ha dato vita ad un paesaggio super suggestivo che oggi è conosciuto come il tunnel dell’amore. I fenicotteri in Sardegna. Se amate la natura e siete super curiosi per quanto riguarda i fenicotteri rosa, ogni mese di giugno nel Parco Naturale Regionale di Molentargius avviene la famigerata nidificazione dei fenicotteri che vede così centinaia di esemplari occupare le acque degli stagni trasformandoli in pozze rosa. L’arcobaleno liquido della Colombia. Un viaggio qui, quasi dall’altra parte del mondo, merita di essere vissuto per tanti motivi, ma uno su tutti riguarda il famigerato “liquid rainbow” del Caño Cristales. Si tratta di un fiume, altrimenti conosciuto come fiume dei cinque colori che in alcuni periodi dell’anno cambia colore per via di una pianta acquatica, la macarenia clavigera La migrazione dei granchi a Christmas Island. Se non lo sapete, ogni anno a dicembre in un’isoletta nel nord dell’Australia, avviene la migrazione di milioni di granchi rossi che lasciano le loro tane per raggiungere la costa e deporre le uova quando arriva l’alta marea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christmas Island Tourism (@christmasisland)

Che ne dite? Queste cinque esperienze vi hanno fatto venire voglia di partire subito e di godervi uno di questi spettacoli naturali unici al mondo?