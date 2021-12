By

Borgo di Cingoli: il Balcone delle Marche e le sue bellezze. Tutte le informazioni.

Tra le meraviglie da visitare nelle vostri viaggi in giro per l’Italia, soprattutto alla scoperta dei suoi luoghi segreti e dei piccoli centri dell’entroterra, c’è il borgo di Cingoli, nell’entroterra della provincia di Macerata.

Il suo delizioso centro storico svetta dalle colline marchigiane. In una posizione tale che per il panorama che offre è conosciuto anche con il nome di “Balcone delle Marche“. Dalle terrazze di Cingoli, infatti, si può ammirare una vista a perdita d’occhio che va oltre le colline dell’entroterra fino al Mare Adriatico e al Monte Conero, il promontorio di Ancona. Mentre alle spalle del borgo svettano le montagne dell’Appennino umbro-marchigiano, sulle quali domina il Monte San Vicino (1479 m), che si distingue per la sua particolare forma a trapezio.

Un panorama da ammirare, in particolare, da un’ampia terrazza situata sulle mura medievali del borgo. Ecco tutto quello che dovete vedere e fare a Cingoli.

Borgo di Cingoli: il Balcone delle Marche e le sue bellezze

Il borgo di Cingoli sorge sulla sommità del Monte Circe a 631 metri sul livello del mare, il suo nome viene dal latino Cingulum che significa “qualcosa che cinge”, ad indicare la posizione del borgo intorno alla coma del monte, come a cingerlo. L’area i Cingoli sarebbe stata frequentata fin dal IV-III millennio a.C., mentre l’insediamento più antico risale al III secolo a.C. In epoca romana il centro abitato fu ampliato e abbellito da Tito Labieno, luogotenente di Giulio Cesare. Intorno alle metà del Vi secolo, il borgo era sede di una diocesi, guidata capo il Vescovo, oggi patrono cittadino, Sant’Esuperanzio.

Cingoli divenne libero comune nel XII secolo e luogo ricco di attività artigianali, commerciali e artistiche. Il paese ha dato i natali anche ad un Papa, Francesco Saverio Castiglioni, diventato Papa Pio VIII nel 1829. Con la famosa Battaglia di Castelfidardo, la cittadina di Cingoli fu annessa al Regno di Sardegna e poi nel 1861 al Regno d’Italia.

Il borgo di Cingoli è uno dei più belli d’Italia per il centro storico perfettamente conservato, con le mura, i vicoli e gli edifici medievali. Numerosi sono i monumenti e le chiese: il duomo di epoca barocca dedicato a Santa Maria Assunta, la Collegiata di Sant’Esuperanzio, risalente al 1139, la Fonte di Sant’Esuperanzio, risalente al Cinquecento, la Fontana del Maltempo, del 1513, il seicentesco Palazzo Castiglioni.

Il paese è ricco di musei, tra questi citiamo la Pinacoteca comunale “D. Stefanucci”, il Museo archeologico statale di Cingoli e il curioso Museo del Sidecar. Mentre fuori dal centro abitato avete tanti percorsi per escursionistici da fare. Da non perdere, naturalmente, la visita al Lago di Cingoli, un bacino artificiale attraversato dal viadotto della Strada Provinciale 26. Da un promontorio sul lago si affacciano le rovine del Castello di Castreccioni.

I ristoranti della zona servono le specialità della cucina marchigiana.

Come arrivare

In auto: da nord o da sud, prendendo l’autostrada A14, con uscita Ancona Nord, quindi la superstrada con direzione Jesi-Roma, uscita Cingoli, provinciale Jesi-Cingoli; da ovest, da Fabriano, prendendo la superstrada Fabriano-Ancona, Uscita Apiro-Mergo, quindi strada provinciale per Apiro, strada provinciale per Cingoli.

In treno + autobus: dalla costa, scendere alla stazione di Falconara Marittima, quindi prendere l’autobus Ancona-Jesi oppure il treno Falconara-Jesi e l’autobus Jesi-Cingoli; dall’entroterra, da Fabriano prendere il treno Roma-Ancona, scendere alla stazione di Jesi e prendere la coincidenza autobus Jesi-Cingoli.

Per informazioni turistiche su Cingoli: turismo.comune.cingoli.mc.it

