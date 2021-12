Vacanze Immacolata 2021: dove andranno gli italiani? Le mete preferite

By

Gli italiani sono pronti per andare in vacanza in questo Ponte dell’Immacolata 2021. Ecco dove andranno.

Manca pochissimo al Ponte dell’Immacolata e, dopo tanto tempo in cui siamo rimasti chiusi in casa o comunque senza poter viaggiare, questo primo break ci fa venir voglia di partire. E così stanno facendo moltissimi italiani che, esasperati dalla pandemia, dalle quarantene e dalle famigerate zone bianche, gialle e rosse, ora vogliono partire e godersi le vacanze. Secondo Federalberghi, infatti, gli italiani che si sposteranno in vista del Ponte dell’Immacolata sono tantissimi.

Quanti sono gli italiani che partiranno per una vacanza?

Si parte, il Ponte dell’8 dicembre, segna una netta ripartenza da parte degli italiani che vogliono concedersi una vacanza. Nulla di folle o da capogiro visto che le mete predilette sono la montagna, la natura, gli eventi enogastronomici e le terme. Eppure, è un chiaro segnale della voglia di tornare a viaggiare di tantissimi italiani. Pare che, secondo l’indagine di Federalberghi, ci sia un movimento del 92.3% di viaggiatori e la speranza è che anche per Natale si ripetano gli stessi numeri. Nello specifico si parla di circa 10milioni di italiani in viaggio e, di questi, praticamente tutti rimarranno in Italia con il famigerato turismo di prossimità che ormai abbiamo imparato a conoscere bene.

Quali sono le mete preferite per l’8 dicembre?

Le mete predilette sono località d’arte, seguite da viaggi in montagna e solo il 12% punterà a località di mare o località termali. Scopo di questa vacanza dell’Immacolata? Riposarsi e rilassarsi.

Chiaro è che il Ponte dell’Immacolata quest’anno è particolarmente ghiotto per i viaggiatori perchè cade di mercoledì. Questo permette di attaccare diversi giorni e il weekend per una vacanza molto più lunga. Un ritorno alle abitudini quasi pre-covid in termini di quantità di giorni lontani da casa.

Tuttavia, la paura di questa famigerata quarta ondata c’è sempre e questo può, in qualche modo, influenzare i sentimenti dei viaggiatori. Speriamo di no, chiaramente. E speriamo che la campagna vaccinale e il Green Pass continuino ad aiutarci e a permetterci di viaggiare in sicurezza.