La Sagrada Familia diventa ancora più bella con il completamento della Torre di Maria e la stella a 12 punte.

Gaudì è stato senza dubbio uno degli artisti e architetti più estrosi ed eclettici in assoluto nel mondo. Le sue opere sono infatti meta di gite e di visite da parte dei turisti di tutto il globo e fra tutti i suoi capolavori, sicuramente non possiamo non citare la Sagrada Familia di Barcellona. Un’opera d’arte pazzesca, iniziata nel 1882, ma che ad oggi ancora non è finita. Si era parlato di una data ipotetica di fine lavori nel 2026, anniversario dai 100 anni dalla morte di Gaudì. Ma purtroppo l’amministrazione e il Governo locale hanno dovuto ritrattare. Eppure qualcosa si muove e, da poco è stata ultimata la Torre di Maria.

Perchè i lavori alla Sagrada Familia sono così lenti?

Per colpa della pandemia da coronavirus è stato impossibile andare avanti con la stessa velocità per quanto riguarda i lavori della Sagrada Familia. Allo stesso tempo risulta molto complicato trovare anche i fondi ora che il turismo è nettamente diminuito. Per tutti questi motivi non sappiamo quale sarà la data di fine della realizzazione della Sagrada Famiglia, ma allo stesso tempo possiamo rallegrarci perché i lavori proseguono ed è stata completata la torre di Maria.

Il completamento della Torre di Maria con la stella a 12 punte

Si tratta di una delle torri più alte della Sagrada Famiglia di ben 127 m, sulla cui cima è stata installata questa meravigliosa stella a 12 punte che pesa ben oltre 5 tonnellate ed è proprio uno dei simboli legati a Maria. La scultura in vetro e acciaio verrà inaugurata in occasione del Ponte dell’Immacolata, quindi il 8 dicembre.

A oggi questa torre è sicuramente la più alta della costruzione, tuttavia ad essere più imponente una volta terminata sarà la Torre di Gesù, perché dovrebbe arrivare ad una altezza di circa 162 metri. Chiaro, per vederla finita ci vorrà ancora molto tempo, ma per ora possiamo goderci la Torre di Maria.

Continuiamo allora a goderci e ad ammirare la bellezza della Sagrada Famiglia arricchita oggi dalla Torre di Maria, questa Stella a 12 punte che renderà il profilo e lo skyline di tutta Barcellona, ancora più romantica e affascinante.