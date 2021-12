Cosa fare a Milano tra Sant’Ambrogio e Ponte dell’Immacolata

By

Una domenica un po’ sciatta che non vi fa venir voglia di fare nulla? Rianimatevi perché a Milano inizia una settimana di festa tra Ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata. Ecco tutti gli eventi in programma.

Oggi a Milano si celebra il famigerato weekend di Sant’Ambrogio, una sorta di ponte che precede quella dell’Immacolata e che permette ai milanesi e a tutti i lombardi di godersi un qualche giorno di festa in più. Ma non solo! Anche di organizzare magari delle gite fuori porta piuttosto interessanti. Del resto a Milano la festività di Sant’Ambrogio, segna proprio l’inizio ufficiale della stagione natalizia e quindi gli eventi in programma sono tantissimi. Vediamoli assieme.

Gli eventi natalizi a Milano: gli Obej Obej

Sicuramente non potete dimenticarvi i famigerati mercatino degli Obej Obej che caratterizzano proprio le festività milanesi al 100%. Dopo un anno di stop nella cornice del Castello Sforzesco questi mercatini tornano a vivere e, da domenica 5 a mercoledì 8 dicembre, si potranno visitare questi stand con tantissimi oggetti di artigianato, accessori e cibo da gustare all’aperto, ma anche perfetti come regalini di Natale.

La Prima Diffusa

Non perdetevi poi la Prima Diffusa, ossia una serie di manifestazione che accompagnano i milanesi durante tutta la settimana che anticipa la Prima della Scala. Ci saranno oltre 80 iniziative come concerti, incontri, conferenze e performance dedicate tutte a Macbeth.

Mercatini e street food Natalizio

In questo weekend non potete poi esimervi dall’andare a visitare uno degli eventi e degli appuntamenti più attesi in assoluto Il Villaggio delle Meraviglie che, fino al 9 gennaio nella straordinaria cornice dei Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia, regalerà una vera immersione del mondo di Babbo Natale. Ci sarà anche una pista di pattinaggio, la giostra “Fiocco di Neve”, “La fattoria degli Elfi” e il mercatino con tanto degli Street Food natalizio.

Tra gli altri eventi importanti, il 7 e l’8 dicembre nei pressi di piazza XXIV Maggio ci sarà il Real Magic Village di Coca-Cola. Non solo un appuntamento, ma un impegno sia per il divertimento che per la sostenibilità sociale e ambientale. Due i focus principali: il Christmas Market, ossia un mercatino solidale e la Food Court dove si potranno degustare tantissimi varietà di pizza di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Today (@milanotoday.it)

Questi ovviamente sono soltanto alcuni degli eventi che animeranno questo lungo weekend di Sant’Ambrogio a Milano. Neanche a dirlo, ce ne sono ovviamente tanti gli altri e sta a voi scegliere quelli che vi piacciono di più.