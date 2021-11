Il vino bianco più buono al mondo è italiano e viene dalle Marche. Tutto quello che bisogna sapere.

Nell’anno in cui l’Italia vince tutto si aggiudica anche il premio internazionale di vino bianco più buono del mondo e secondo migliore vino in assoluto. Che i nostri vini siano migliori al mondo noi italiani lo sappiamo già. I vini francesi, però, ci marcano stretto e non è un caso che il vino migliore al mondo in assoluto sia un rosso francese. Con gli altri, il problema della concorrenza nemmeno ce lo poniamo.

Il riconoscimento di migliore bianco al mondo è motivo di grande orgoglio per tutto il mondo vinicolo italiano, che negli anni è cresciuto moltissimo, con una qualità che ha raggiunto massimi livelli di eccellenza, sia nei vini prodotti che nella filiera della promozione e dell’accoglienza, tra percorsi nei vigneti e nelle cantine.

Scopriamo il bianco italiano premiato come migliore al mondo. Ecco come si chiama e dove viene prodotto.

Il vino bianco più buono al mondo è italiano e viene dalle Marche

Il migliore vino bianco al mondo è il Verdicchio, prodotto sulle colline marchigiane di Jesi, nell’entroterra di Ancona. È il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci premiato come il bianco più buono al mondo dagli esperti di Wine Enthusiast.

Il vino bianco si piazza anche al secondo posto tra i migliori vini del mondo in assoluto, nella classifica mondiale dei “100 most exciting wines 2021“, dietro al Château Siran 2018 Margaux, un rosso Bordeaux. Nella classifica mondiale sono presenti ben 18 vini italiani. La classifica è pubblicata da “Wine Enthusiast Magazine“, rivista diretta dall’enologa americana Kerin O’Keefe.

Le motivazioni che hanno assegnato al Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore 2019, prodotto dall’azienda Bucci, il riconoscimento di miglior vino bianco al mondo sono le seguenti: “Questo splendido bianco si apre con seducenti aromi di macchia mediterranea, fiori gialli primaverili, eucalipto e agrumi. Il delizioso palato offre sentori di succosa pesca gialla, finocchio, mandorla bianca e un accenno di pompelmo insieme a un’acidità piccante. Una nota minerale e salina aggiunge profondità. Assolutamente fenomenale”. Insomma, da provare.

Il Verdicchio è prodotto da un vitigno autoctono marchigiano, presente sulle colline intorno alle città di Jesi e Matelica. Nel 2020, il Verdicchio di Jesi e di Matelica è stato il vino più premiato e acquistato in Italia, superando anche la crisi della pandemia.

