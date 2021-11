Una meta nuova, bellissima e piena di luci per festeggiare Natale 2021: Savona, nel cuore della Liguria è pronta a celebrare Natale.

Pensando di trascorrere le vacanze di Natale 2021 in Liguria, una meta particolare fuori dalle rotte classiche – ma non per questo meno piacevole e interessante – è sicuramente Savona. Quest’anno scegliere di trascorrere qui le festività significa anche aiutare i commercianti della zona che con le straordinarie luminarie installate nel centro città hanno deciso di dare un chiaro e forte messaggio di speranza e di ottimismo.

Cosa vedere a Savona a Natale (e non solo)

Savona è una meta particolare. Troppo spesso viene dimenticata quando si decide di trascorrere le vacanza in Liguria, ma invece nasconde molte bellezze architettoniche come la Fortezza del Priamar, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, Palazzo Santa Chiara, la Torre Leon Pancaldo… inoltre Savona può anche essere il punto di partenza perfetto per visitare tutte le meravigliose cittadine nelle vicinanze come Noli o Varigotti. Quest’anno poi, come abbiamo anticipato, Natale a Savona vuole diventare anche l’occasione giusta per lanciare un messaggio di positività e speranza.

Gli eventi e le luminarie a Savona per Natale

Dopo un Natale 2020 passato in sordina, ora a Savona si respira voglia di normalità e così sono state accese le luminarie in moltissime aree del centro come Via Pia o via Paleocapa dove verrà installato un cuore luminoso. Inoltre, in Piazza Maddalena i turisti e i cittadini potranno ammirare la sagoma di un albero di Natale di 2 metri decorato con dei piccoli quadrati di stoffa realizzati a mano dall’associazione locale “Passo a Passo”. In via Corsi poi tutti i negozi saranno decorati con delle palline di Natale realizzate a mano proprio dai commercianti della zona e qui i bambini potranno inviare la loro letterina a Babbo Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAVONA DA SCOPRIRE (@savona_da_scoprire)

Il Comune e Ascom Confcommercio sono poi scesi in piazza accanto ai commercianti con l’idea di installare alcune decorazioni luminose in piazza Sisto IV e, si spera, anche in piazza del Popolo dove ci si sta già muovendo per organizzare i festeggiamenti di Capodanno 2022.