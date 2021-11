Devi fare silenzio. L’opera di Jaume Plensa ti farà fermare a riflettere

L’opera Water’s Soul di Jaume Plensa invita a stare in silenzio e ascoltare la natura, riconnettendoci con il nostro io.

Ogni giorno parliamo. Ogni secondo ascoltiamo. Ogni momento della nostra vita siamo bombardati da parole, rumori, suoni… e ci dimentichiamo di quanto sia importante il silenzio. A ricordarcelo però, grazie alla straordinaria scultura sulle sponde del fiume Hudson, è l’artista spagnolo Jaume Plensa con l’opera “Water’s Soul”. Un invito a tacere, a fermarsi in silenzio e riconnettersi con il proprio io più profondo.

La scultura di Jaume Plensa sul fiume Hudson

Lo scultore Plensa ha realizzato un’opera d’arte imponente sulle sponde del fiume Hudson raffigurante una testa di donna di circa 24 metri con un dito alle labbra, nel gesto proprio di fare e richiedere silenzio. Un’esigenza che tutti abbiamo, ma che troppo spesso dimentichiamo proprio perché siamo travolti continuamente dal brusio e dal rumore costante che ci accompagna. La statua era stata svelata al pubblico circa un mese fa e, da allora, non ha smesso di attirare turisti e curiosi che si soffermano, finalmente in silenzio, da osservare l’opera d’arte.

La particolare posizione di Water’s Soul

Ciò che rende poi l’opera d’arte ancora più eloquente ed interessante è la posizione. Essendo sulle sponde del fiume Hudson, la statua ci invita a rimanere in silenzio, ma ad apprezzare e ritrovare la nostra connessione con la natura. In questo specifico caso ci invita ad ascoltare il fluire delle acque del fiume e più in generale la natura che attorno a noi continua la sua vita anche se non le diamo l’attenzione che meriterebbe. Bisogna quindi cercare di ristabilire una connessione con se stessi oltre che con il circostante.

L’opera d’arte più famosa di Jaume Plensa

Jaume Plensa invita quindi tutti gli americani, ma anche tutti coloro che vedono l’opera d’arte, a fermarsi, stare in silenzio e ascoltare la natura o semplicemente godere dell’assenza di rumori. Del resto le sue opere sono sempre state indirizzate verso temi quali libertà, riflessioni e contatto con la natura.

La sua scultura più importante infatti è la Crown Fountain, dedicata ai cittadini di Chicago. Si trattava di una fontana di vetro, acciaiao e schermi led su una superficie di 2200 metri quadri che Jaume ha creato come spazio di libertà per i cittadini.