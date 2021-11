Idee Regalo di Natale: il voucher di Ryanair per partire quando vuoi

Cosa regalare a chi ama viaggiare e che, magari, ha già tutto? Il voucher regalo di Ryanair da mettere sotto l’albero potrebbe essere l’idea più originale di tutte.

Speravamo di poter dimenticare la paura del contagio e di un nuovo lockdown per questo Natale 2021. E invece le cose non sono cambiate molto. Nonostante, per fortuna, la campagna vaccinale proceda, quest’anno i viaggiatori non potranno partire con la leggerezza tipica del passato. Questo non cambia però il fatto che il regalo giusto per un viaggiatore per questo Natale 2021 potrebbe comunque essere un viaggio. Meglio ancora se con un voucher regalo di Ryanair per partire quando si vuole!

Se stai cercando invece altre idee regalo per i viaggiatori ne abbiamo moltissime per te!

Cos’è il voucher regalo di Ryanair da sfruttare per Natale

Fare i regali di Natale si sta dimostrando essere una cosa piuttosto complicata. Soprattutto per i viaggiatori incalliti che avevano la valigia sempre pronta o lo zaino in spalla perenne. Tuttavia, proprio per tutti loro, Ryanair ha deciso di lanciare un’iniziativa molto interessante un voucher regalo che si può sfruttare in qualsiasi momento dell’anno, ma che per Natale sembra essere proprio il top!

Perché sceglierlo come regalo di Natale?

Lo scorso anno le Gift Card Ryanair hanno riscosso un ottimo successo e quindi l’idea di mantenere attiva la possibilità di regalare un voucher per volare con Ryanair è molto interessante. È innegabile, infatti che in questo 2021 i viaggiatori abituali e coloro che amavano regalarsi dei momenti di relax, o almeno un weekend ogni tanto, in giro per il mondo e l’Europa si sono dovuti fermare. Ecco allora che una card per i viaggi nel 2022 potrebbe essere molto interessante da sfruttare per poter realizzare tutti i sogni che non si sono potuti portare a termine in quest’anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryanair_European_Airline (@ryanair)

Sul sito troverete tutte le indicazioni per fare questo regalo di Natale a chi amate e lasciarlo senza parole.