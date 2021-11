Come regalare un biglietto aereo senza date per Natale 2021

L’idea regalo di Natale perfetta? Un biglietto aereo senza date da poter sfruttare per un viaggio nel 2022!

State cercando l’idea giusta per un regalo di Natale originale e bellissimo? Un pensiero da mettere sotto l’albero che lasci sicuramente soddisfatti? Perché non optare per un biglietto aereo senza date? Praticamente è l’equivalente di regalare un viaggio e non riusciamo ad immaginare di ricevere qualcosa di più bello. Soprattutto dopo questo difficile periodo storico che stiamo vivendo! Ma come si fa ad acquistare un biglietto aereo open, ossia senza una data precisa di partenza?

Regalare un biglietto aereo aperto per Natale

Come fare a regalare un biglietto aereo senza date per Natale 2021? Se avete deciso che questo è il regalo giusto, ovviamente vi starete scontrando con la realtà ingarbugliata dei voucher aerei regalo.

I voucher senza date per partire quando vuoi

È difficile infatti sapere qual è il giorno giusto in cui il nostro amico, parente o fidanzato/a può partire o prendersi ferie. Ma questo non implica che il regalo da voi scelto sia impossibile da realizzare! Se volete quindi regalare un biglietto aereo per partire senza data sappiate che come prima cosa potrete usare un voucher. Le compagnie aeree, come Ryanair ad esempio, permettono di regalare dei “buoni” oppure delle flybox che sono dei cosiddetti pacchetti creati e studiati ad hoc per chi vuole fare questo preciso regalo di Natale.

Le gift card con eDreams o Volagratis

Il biglietto aereo aperto poi possono essere regalati anche sotto forma di gift card viaggi. Con eDreams o Volagratis si può nuovamente acquistare un biglietto aereo aperto e quindi flessibile. Anche in questo caso ci sono delle gift card che si possono mettere sotto l’albero di Natale e che non hanno bisogno di date specifiche da segnalare al momento dell’acquisto.

Insomma, metodi per regalare un biglietto open ce ne sono molte, sta a voi scegliere qual è quella che più si confà alle vostre esigenze. Se avete dei dubbi poi non esitate a rivolgervi ad un’agenzia di viaggio, potranno aiutarvi nell’acquisto del vostro biglietto aereo senza date e vedrete che il regalo di Natale sarà pazzesco!