Ryanair, sconti sui voli per tornare a casa per Natale. Tutto quello che bisogna sapere sulle ultime offerte.

In arrivo da Ryanair nuove offerte di voli scontati, questa volta per tornare a casa in vista delle vacanze di Natale. La compagnia aerea low cost mette a disposizione a tariffe scontate con prezzo di lancio da 24,99 euro ma come sempre si trovano biglietti anche a prezzi molto più bassi, almeno a tratta.

L’offerta “A casa per Natale” è valida per viaggiare dal 16 dicembre al 6 gennaio 2022. Proprio nel periodo natalizio. C’è tempo fino al 20 novembre per acquistare i biglietti a prezzi scontati ma come spesso accade le tariffe vantaggiose di Ryanair rimangono disponibili anche nei giorni seguenti. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Da Ryanair sono in offerta nuovi imperdibili sconti sui voli della compagnia aerea low cost, questa volta per viaggiare nel periodo precedente e successivo alle vacanze di Natale. La promozione è rivolta a tutti coloro che hanno bisogno di prendere l’aereo, per viaggiare in Italia o tornare dall’estero, per tornare a casa per Natale. La promozione, infatti, si chiama “A casa per Natale” e prevede numerosi occasioni di biglietti a prezzi stracciati.

Naturalmente, le tariffe proposte da Ryanair sono soggette a disponibilità, quindi possono cambiare anche all’ultimo minuto, a seconda delle prenotazioni. Si applicano i termini e le condizioni della compagnia. Fate attenzione a tutte le regole di viaggio imposte da Ryanair, soprattutto sui bagagli per non incorrere in sorprese dell’ultima ora.

Avete tempo fino al 20 novembre per acquistare il vostro volo scontato ma siamo abbastanza sicuri che troverete ancora tariffe low cost anche nei giorni seguenti, anche con il nome di altre offerte.

La promozione “A casa per Natale” è per viaggiare con Ryanair dal 16 dicembre al 6 gennaio 2022. Prima dell’inizio delle vacanze natalizie e alla fine.

Voli in offerta

Tra i voli in offerta da non perdere, segnaliamo dall’aeroporto di Milano Bergamo un volo da 7,99 euro per Pescara, uno da 12,99 euro per Comiso, uno da 14,99 euro per Alghero e uno a 15,00 euro per Crotone. Poi sono disponibili a 16,98 euro i voli per Bari, Brindisi, Cagliari e Napoli. Altri voli a 19,99 euro per Catania, Lamezia Terme, Palermo e Trapani. Tanti, poi, sono anche i voli per l’estero.

In partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa voli da 7,99 euro per Napoli e Palermo. Quindi i voli da 9,99 euro per Bari, Brindisi, Catania e Lamezia Terme. Altre offerte sono per voli da 12,99 euro per Alghero, da 14,99 euro per Cagliari e a16,98 euro per Comiso.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino sono in offerta un volo da 18,69 euro per Trapani e uno a 21,99 euro per Cagliari. Anche qui trovate numerose offerte dall’estero. Dallo scalo di Roma Fiumicino, invece, segnaliamo i voli in offerta a 7,99 euro per Bari, Palermo e uno a 9,99 euro per Catania.

In offerta da Bologna sono i voli da 7,99 euro per Bari, Brindisi, Cagliari, Catania. Poi i voli da 9,99 euro per Palermo e Trapani. In partenza un volo da 14,99 euro per Lamezia Terme e uno da 16,98 euro per Crotone. Infine un volo da 21,99 euro per Comiso.

Da Genova segnaliamo voli da 7,99 euro per Brindisi e Catania, poi uno da 9,99 euro per Palermo, uno da 12,09 euro per Napoli e uno da 14,99 euro per Bari.

Dall’aeroporto di Parma parte un volo a 21,99 euro diretto a Cagliari. Mentre da Perugia due voli a 15 euro per Catania e Palermo.

Da Pisa sono in offerta a 7,99 euro i voli per Alghero, Bari, Brindisi. Da 9,99 euro per Catania e da 14,99 euro per Palermo. Poi un volo da 18,69 euro per Cagliari e uno a 30,79 per Comiso.

Da Torino parte un volo da 9 euro per Trapani e uno da 9,99 euro per Palermo. Un volo da 11,99 euro per Lamezia Terme e uno a 12,09 euro per Napoli. Un altro volo a 12,99 euro per Pescara e uno a 14,99 euro per Cagliari. Infine, un altro volo a 19,99 euro per Brindisi.

Dall’aeroporto di Venezia Marco Polo sono in offerta i voli da 9 euro per Bari e da 9,99 euro per Catania, Napoli e Palermo. Poi un volo a 16,98 euro a Brindisi. Mentre da Venezia Treviso sono in offerta voli da 7,99 euro per Cagliari e da 14,99 euro per Alghero e un voo da 18,69 euro per Trapani.

Concludono i voli in offerta per il Sud Italia quelli da Verona, a 7,99 euro per Palermo, 8,99 euro per Napoli, 9,99 euro per Bari e Brindisi, poi 12,99 euro per Brindisi.

