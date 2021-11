One River North, il grattacielo dal cuore verde tutto da percorrere

Negli Stati Uniti sta nascendo un grattacielo speciale, One River North, con un cuore verde che ha un significato specifico e profondo. Ecco dove si trova.

Negli ultimi anni, è diventata una cosa sempre più vista la costruzione di edifici molto importanti, che al loro interno hanno speciali spazi verdi.

Ma questo nuovo edificio in costruzione negli Stati Uniti è davvero unico: il One River North sarà un grattacielo con un cuore verde inimitabile, con un significato puro e profondo per tutta l’umanità. Scopriamo di più sulle sue origini e su cosa diventerà.

One River North, il grattacielo dal cuore verde

L’edificio di cui parliamo si chiama One River North, è sarà pronto nel 2023 collocato a RiNo, ovvero il River North Art District di Denver, in Colorado. Questo grattacielo fantastico è solo il terzo negli Stati Uniti progettato da MAD Architects, uno studio di architetti molto famoso in tutto il mondo, con sede a Pechino ma con uffici a New York, Roma e Los Angeles.

Lo studio è famoso per le opere particolari, fuori dagli schemi e con questo palazzo riconferma la sua vena artistica e architettonica. Ma cos’ha di particolare questo nuovo grattacielo?

One River North avrà uno squarcio sulla facciata che rivelerà una visione costruita della natura, ovvero piante e tanto verde che fuoriescono proprio dal palazzo.

One River North Residential Tower in Denver by MAD Architects pic.twitter.com/uIjhvL2Q4i — Enigma (@enigmacuration) November 17, 2021

Questo conterrà 13.352 piedi quadrati (più di 1200 metri quadri) di ambienti all’aperto, tra cui una passerella simile a un sentiero, un torrente che scorre e molte piante stupende. La porzione orizzontale accessibile si estende dal sesto al nono piano. Un canyon verticale non accessibile si alzerà dal nono piano al tetto nel mezzo dell’edificio composto da 16 piani.

Il messaggio dei MAD è molto profondo: questo squarcio nel palazzo viene a significare come la natura può aggiustare tutto, per questo non bisogna maltrattarla ma curarla come un bene prezioso.

Abitare in un palazzo green

Abitare nel palazzo One River North sarà un vero e proprio lusso, infatti lo stravagante edificio offrirà molteplici servizi per i suoi inquilini.

Tra i servizi ci saranno un centro fitness, uno studio di yoga, un’area di coworking, una spa per animali domestici e una generosa lounge. Inoltre, si potrà usufruire una piscina comunitaria sul tetto, una spa, una terrazza e un giardino con viste pittoresche sulle Montagne Rocciose.

I rappresentati dello studio MAD hanno definito così il loro progetto: