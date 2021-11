By

Per un Natale 2021 da favola, Praga è la destinazione giusta. Per queste feste regalatevi un viaggio in una delle città più magiche d’Europa. Ecco cosa c’è da sapere e tutto quello che c’è di bello da fare.

Se sognate un bianco Natale 2021, Praga è la città che fa per voi. Questa città è una destinazione idilliaca durante il periodo festivo: per le strade si sente l’aroma delle prelibatezze festive e tutto assomiglia a un paese delle meraviglie invernale.

Ci sono tante cose da fare e vedere a Praga durante le feste natalizie, ecco perché secondo noi è una delle mete più belle per il Natale. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Un Natale speciale a Praga

Il Natale a Praga è un momento davvero magico, che turisti e cittadini vivono a pieno grazie all’atmosfera che si crea in città, già da inizio dicembre.

I mercatini di Natale sono vivi e pieni in tutta la città, le vetrine dei negozi sono luminose e belle, gli alberi di Natale adornano le piazze della città. Le persone sono più gentili l’una con l’altra, l’atmosfera è festosa. E se tutto è coperto di neve fresca e bianca, cosa si può chiedere di più?

A Praga il Natale è più bello, perché è davvero una città fiabesca. Ecco cosa vedere durante il periodo natalizio.

Leggi anche: Le città più belle del mondo dove andare a Natale

I mercatini di Natale 2021

Durante le festività natalizie 2021 torneranno sicuramente i mercatini di Praga. Questi sono una delle attrazioni principali per tutti i turisti a Natale, che vengono allestiti principalmente nella Piazza della Città Vecchia, a Náměstí Republiky e a Piazza Venceslao.

Dopo un anno di fermo dovuto al Covid-19, quest’anno è stato raggiunto un accordo con il Municipio di Praga da parte delle società che organizzano gli eventi, così che la magia del Natale possa tornare nei mercatini stupendi della città.

Come in tutti i mercatini di Natale degni di nota, i burattini, i giocattoli per bambini e gli addobbi natalizi sono al centro dell’attenzione. Tantissimi sono i prodotti artigianali che si trovano negli stand e, ovviamente, anche tanto cibo tipico del luogo e soprattutto a tema feste.

La magica pista di ghiaccio

Una delle attrazioni da non perdere a Praga è il pattinaggio sul ghiaccio, popolare sia tra i turisti che tra la gente del posto.

Che siate professionisti esperti o solo dei principianti, non c’è niente di più bello che essere all’aria aperta circondati da splendide luci e dagli edifici storici di Praga, pattinando. Una delle piste più belle della città è quella a Ovocny Trh, una pista di pattinaggio gratuita gestita tutti i giorni fino alle 22:00 dal Municipio di Praga.

Lo Schiaccianoci al Teatro Nazionale di Praga

Se volete vivere appieno l’atmosfera natalizia e amate il teatro, a Praga durante le feste spesso vengono proposti spettacoli al Teatro Nazionale della città.

Praga ha una lunga storia musicale e a dicembre c’è sempre una grande rassegna di spettacoli, con l’opportunità di trascorrere una serata tra orchestre, cori e spettacoli di danza mozzafiato.

I biglietti si prenotano con largo anticipo, specialmente per gli spettacoli del giorno di Natale, quindi bisogna pianificare in anticipo e prendere in considerazione gli spettacoli al prestigioso Teatro Nazionale di Praga, al Teatro degli Stati o al Teatro Karlin.

Sicuramente verrà riproposta, come ogni anno, l’opera dello Schiaccianoci: cosa c’è di meglio di questo spettacolo a Natale?

Una crociera sul fiume Moldava

Se volete davvero godere di Praga a Natale non può mancare una crociera sul fiume Moldava, un’esperienza unica e romantica.

Le brevi crociere in partenza ogni ora offrono la possibilità di ammirare la Città delle Mille Guglie da un diverso punto di vista, con un caffè o una cioccolata calda in mano e una macchina fotografica nell’altra. Ovviamente, sui traghetti c’è il riscaldamento in inverno e l’aria condizionata in estate, quindi niente paura!

Grazie a questo tour bellissimo, potrete vedere tutti i punti salienti della città, senza perdere assolutamente niente e godere delle luci di Natale dal fiume.