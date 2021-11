Mercatini di Natale 2021 ad Aosta: torna il Marché Vert Noël

Il Marché Vert Noel di Aosta è pronto a tornare! Le date, gli chalet e le location per il mercatino di Natale più atteso in assoluto.

L’appuntamento con i Mercatini di Natale 2021 ad Aosta finalmente ha una data di inaugurazione e, soprattutto, sappiamo qualcosa di più sull’organizzazione e su come sarà organizzato il Marché Vert Noël. Partiamo insieme in questo viaggio alla scoperta della meraviglia del Natale in Valle D’Aosta tra bancarelle di artigianato, prodotti tipici della tradizione enogastronomica e tante idee regalo perfette per grandi e piccini!

Date, normative e regole per i mercatini di Natale di Aosta

La data di inaugurazione dei Mercatini di Natale di Aosta è fissata per il 19 novembre 2021 e così si darà ufficialmente il via alle tredicesima edizione del Marché Vert Noël in Piazza Arco di Augusto. Quest’anno però, in rispetto alle normative anti-covid, gli spazi saranno molto più ampi e sarà un mercato diffuso nella città che si svolgerà anche in altre aree di Aosta e si potrà entrare ma solo con il Green Pass.

Gli stand e la pista di pattinaggio

Gli stand saranno circa 40, come si legge sull’Ansa: 31 al Teatro Romano e 9 all’Arco di Augusto. Ovviamente all’interno potrete trovare prodotti tipici della gastronomia locale, ma anche vini, artigianato e idee regalo perfette per adulti e bambini. Come se non bastasse, dal 20 novembre in piazza Chanoux apre al pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove volteggiare immersi in un panorama incredibile e respirando a pieni polmoni la meraviglia dello spirito natalizio. Inoltre, dal 27 novembre, il centro storico di Aosta sarà illuminato con l’installazione di 700 abeti rossi finemente decorati per rendere tutta la città ancora più in stile casa di Babbo Natale.

Il Marché Vert Noël sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20, sabato 25 dicembre e sabato primo gennaio dalle 14 alle 20. Ora che avete tutte queste informazioni non vi resta che organizzare la vostra gita o il vostro weekend ad Aosta per visitare i Mercatini di Natale 2021 e tuffarvi nella magia natalizia.