Cortina d’Ampezzo: stagione sciistica al via, le aperture degli impianti. Tutte le informazioni utili.

La stagione sciistica sta ripartendo sulle Alpi, con la graduale riapertura degli impianti. In Italia e oltre confine. Una stagione attesissima da tutti gli appassionati di sci che lo scorso anno sono stati costretti a rinunciarci a causa della pandemia di Covid.

Quest’anno, incrociando le dita, le riaperture dovrebbero essere mantenute. A garantire la sicurezza saranno le misure anti-contagio, dal distanziamento all’uso della mascherina e sulle piste da sci in Italia anche il Green pass obbligatorio. Tutto quello che è necessario per tenere aperti gli impianti.

Tra le località di grido delle Alpi, non si può non menzionare Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti in Veneto. Le prime piste da sci intorno alla nota località mondana hanno cominciato a riaprire domenica 7 novembre, altre riaperture sono in programma nei prossimi giorni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Le piste da sci più belle e spettacolari delle Alpi, per vacanze sulla neve da sogno

Cortina d’Ampezzo: stagione sciistica al via, le aperture degli impianti

Riparte la stagione sciistica sulle Alpi italiane, dopo la Val Senales, Cervina, le piste da fondo di Livigno e il ghiacciaio Presena, è toccato finalmente a Cortina d’Ampezzo, l’incantevole località delle Dolomiti bellunesi, in Veneto. Cortina è una rinomata località mondana, frequentata tutto l’anno, sia in estate che in inverno. La bellezza del suo paesaggio e la spettacolarità delle sue piste sono irresistibili. Qui si disputeranno anche le Olimpiadi invernali del 2026, insieme a Milano.

Il primo impianto sciistico ad aprire nella zona di Cortina è stato quello di Col Gallina, nei pressi del Passo Falzarego, domenica 7 novembre.

I primi sciatori hanno preso la seggiovia triposto per la pista Ovest. Al momento l’impianto di risalita è stato aperto solo in parte. Le piste sono a circa 2000 metri di altitudine e oltre alla neve sparata dai cosiddetti cannoni per assicurare il tracciato, è caduta anche neve naturale in abbondanza, che ha imbiancato il paesaggio.

L’apertura delle piste è nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid. Gli sciatori dovranno indossare la mascherina mentre sono in fila per gli impianti di risalita. Sulla seggiovia del Col Gallina non dovranno indossarla perché è aperta, senza cupola paravento. Così come non è richiesto il Green pass, che invece serve per le seggiovie coperte e per le cabinovie.

Dal prossimo sabato 27 novembre, invece, riapriranno gli altri impianti della zona di Cortina d’Ampezzo, così come tutti gli altri sulle Alpi. Sarà il vero grande avvio della stagione sciistica.

Ulteriori informazioni sugli impianti sciistici a Cortina d’Ampezzo: www.impianticortina.it

Leggi anche –> Cortina D’Ampezzo, non solo sci: le attività e le attrazioni da non perdersi